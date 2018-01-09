Олень на новой детской площадке в Благовещенске лишился рога

Фото: instagram.com/mreporter_blg

Детская площадка, расположенная на набережной Благовещенска, снова пострадала от рук вандалов. Они отломили правый рог у скульптуры оленя. На происшествие обратили внимание пользователи социальных сетей.

Когда именно пострадала скульптура, неизвестно. По имеющейся информации, это произошло в новогодние праздники.

В пресс-службе администрации Благовещенска факт происшествия подтвердили. Восстановлением объекта в ближайшее время займутся сотрудники подрядной организации.

Как сообщало Амур.инфо, детскую площадку открывали на набережной Благовещенска дважды – 30 сентября и 7 октября 2017 года. Причина в том, что она пострадала от действий горожан, которые ломали установленные объекты, и ее пришлось закрывать на ремонт. Тогда скульптура оленя была повреждена впервые – ей отломили левый рог.