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9 января 2018, 14:19 11

Олень на новой детской площадке в Благовещенске лишился рога

Олень на новой детской площадке в Благовещенске лишился рога
Фото: instagram.com/mreporter_blg

Детская площадка, расположенная на набережной Благовещенска, снова пострадала от рук вандалов. Они отломили правый рог у скульптуры оленя. На происшествие обратили внимание пользователи социальных сетей.

Когда именно пострадала скульптура, неизвестно. По имеющейся информации, это произошло в новогодние праздники.

В пресс-службе администрации Благовещенска факт происшествия подтвердили. Восстановлением объекта в ближайшее время займутся сотрудники подрядной организации.

Как сообщало Амур.инфо, детскую площадку открывали на набережной Благовещенска дважды – 30 сентября и 7 октября 2017 года. Причина в том, что она пострадала от действий горожан, которые ломали установленные объекты, и ее пришлось закрывать на ремонт. Тогда скульптура оленя была повреждена впервые – ей отломили левый рог.

Просмотров всего: 1039

#происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Терминатор

    Терминатор
    9 часов назад

    Эвенки всяко, как напьются, так роги оленям ломают)))

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    9 часов назад

    C Технической точки зрения подобного можно легко избежать, если в легко-отламывающиеся под действием грубого физического воздействия закладывать Сигнальный кабель.

    Отломали рог - контур закомкнулся-сработала охранная система-приезжает полиция и оформляет.

    но кто о таких мелочах то задумывается? дизигнеры штоле? им жеж не до того - они жеж люди Исскуства!!!

  • OT

    OT
    9 часов назад

    Ну что з обороты! Такие прекрасные дизайны на набережной и так дико их поганят.

    Тут не уши драть надо, а очень серьёзно штрафовать.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Отломали рог - контур закомкнулся-сработала охранная система-приезжает полиция и оформляет.



    Пока наша полиция приедет, новые рога отрастут!



  • Вицли

    Вицли
    9 часов назад



    Олень на новой детской площадке в Благовещенске лишился рога



    Хорошо, что не девственности.

    Впрочем я бы и этому не удивился.

  • Вицли

    Вицли
    9 часов назад

    Oldlord

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Отломали рог - контур закомкнулся-сработала охранная система-приезжает полиция и оформляет.



    Пока наша полиция приедет, новые рога отрастут!



    ОВО приезжает 5-7, максимум 10 минут, чтоб ты знал

    но смысла в этом нет никакого, пока менталитет наших граждан не изменится , там хоть ФСБ-шника ставь под каждой фигурой, всё равно изгадят

    Так что надеюсь у подрядной организации рогов достаточно на замену )

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    9 часов назад

    Oldlord

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Отломали рог - контур закомкнулся-сработала охранная система-приезжает полиция и оформляет.



    Пока наша полиция приедет, новые рога отрастут!



    Ну ... теоретически конеструкцию можно значит упростить из решения "приезжает полиция" до " в углу площадки автоматически открывается клетка с голодными крокодилами, а ворота площадки закрываются наглухо и на экраны площади Ленина передаётся прямая онлайн-трансляция сего действа" .... но это жеж негуманно.

  • Shift

    Shift
    9 часов назад

    бухая чтоли?

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    8 часов назад

    Получается, что кто то после Нового Года стал рогоносцем?!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Вицли

    Oldlord

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Отломали рог - контур закомкнулся-сработала охранная система-приезжает полиция и оформляет.



    Пока наша полиция приедет, новые рога отрастут!



    ОВО приезжает 5-7, максимум 10 минут, чтоб ты знал



    Повезло кому-то!

    Три раза вызывал полицаев на хулиганку.

    Один раз успели.

    И то, только потому, что хулиганы вернулись, когда никто за полчаса не приехал.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А вообще, на что надеялись строители, когда ставили эти папье-маше фигуры в местах массового гуляния людей и пьяного быдла?

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