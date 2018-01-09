РКЦ Благовещенска не даст посетителям подхватить инфекцию

В Благовещенском расчетно-кассовом центре появились бактерицидные облучатели-рециркуляторы с УФ-излучателем. Их установили, чтобы уберечь посетителей и сотрудников от инфекций. Также входы в РКЦ оборудовали тепловентиляторами, заслонами от холодного воздуха, поступающего при открывании дверей.

Рециркуляторы – это закрытые бактерицидные лампы. Лучи, исходящие от лампы, способны уничтожать различные патогенные микроорганизмы. Это способствует тому, что воздух в помещении становится чистым и безопасным для людей. Такие же приборы используют в медучреждениях.

По сведениям РКЦ, организацию ежедневно посещают около 1 000 горожан. Облучатели-рециркуляторы помогут обезопасить абонентов от простуды в период сезонного распространения вирусов и высокой заболеваемости.

«Два прибора, а именно столько необходимо исходя из объема зала РКЦ, обошлись в 65 тысяч рублей. Я считаю, это небольшая цена за здоровье наших посетителей и сотрудников. Больничные листы обходятся дороже. Мы изучили вопрос перед покупкой. Для качественного обеззараживания воздуха в помещениях, где постоянно находятся люди, работать такая лампа должна беспрерывно, что и происходит у нас», – рассказал генеральный директор Благовещенского РКЦ Антон Симаков.