В Амурской области будут делать лего-кирпичи

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В Амурской области в ТОР «Белогорск» компания «Крепость» планирует построить комплекс по производству лего-кирпича. Возводить здания из стройматериала, имеющего специальные пазы, быстрее. Помимо эстетичного внешнего вида лего-кирпич обладает высокой тепло- и шумоизоляцией, а также повышенной прочностью.

«Лего-кирпич эффективнее обычного кирпича. Позволяет улучшить теплотехнические свойства стен, уменьшить их толщину. Производственная мощность проекта – 600 000 кирпичей в год. Это позволит частично удовлетворить потребности в кирпиче такого качества в Амурской области. Пакет документов проекта, подготовленный Агентством инвестиций, сейчас находится в Корпорации развития Дальнего Востока. Мы ждем утверждения заявки ООО "Крепость" на получение статуса резидента ТОР "Белогорск"», – заявил директор агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

В канун Нового года пять предпринимателей заявили о желании получить статус резидента свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития в ДФО. Вложения в реализацию проектов должны составить 2,1 миллиарда рублей, при этом в регионе появится 330 новых рабочих мест.

Кроме «Крепости», в Приамурье компания «ВИРКАМ» организует в ТОР «Камчатка» производство по переработке битумосодержащих кровельных отходов в масштабах всего Камчатского края с последующим выпуском новых гидроизоляционных полимерных материалов.

В свободном порту Владивосток в последние дни декабря 2017 года условиями заинтересовались три предприятия.

ООО «Крабик» нацелено создать сеть объектов бытового обслуживания, включающую строительство пяти двухэтажных зданий во Владивостоке. Построить магазин и торговый павильон планирует ООО «Норд». Компания «БВ Индастри» выразила намерение создать в Приморском крае современный завод по производству жидких органических удобрений для тепличных гидропонных хозяйств, сообщает Минвостокразвития.