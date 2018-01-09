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9 января 2018, 13:40 6

В Амурской области будут делать лего-кирпичи

В Амурской области будут делать лего-кирпичи
Фото: Stroy-podskazka.ru

В Амурской области в ТОР «Белогорск» компания «Крепость» планирует построить комплекс по производству лего-кирпича. Возводить здания из стройматериала, имеющего специальные пазы, быстрее. Помимо эстетичного внешнего вида лего-кирпич обладает высокой тепло- и шумоизоляцией, а также повышенной прочностью.

«Лего-кирпич эффективнее обычного кирпича. Позволяет улучшить теплотехнические свойства стен, уменьшить их толщину. Производственная мощность проекта – 600 000 кирпичей в год. Это позволит частично удовлетворить потребности в кирпиче такого качества в Амурской области. Пакет документов проекта, подготовленный Агентством инвестиций, сейчас находится в Корпорации развития Дальнего Востока. Мы ждем утверждения заявки ООО "Крепость" на получение статуса резидента ТОР "Белогорск"», – заявил директор агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

В канун Нового года пять предпринимателей заявили о желании получить статус резидента свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития в ДФО. Вложения в реализацию проектов должны составить 2,1 миллиарда рублей, при этом в регионе появится 330 новых рабочих мест.

Кроме «Крепости», в Приамурье компания «ВИРКАМ» организует в ТОР «Камчатка» производство по переработке битумосодержащих кровельных отходов в масштабах всего Камчатского края с последующим выпуском новых гидроизоляционных полимерных материалов.

В свободном порту Владивосток в последние дни декабря 2017 года условиями заинтересовались три предприятия.

ООО «Крабик» нацелено создать сеть объектов бытового обслуживания, включающую строительство пяти двухэтажных зданий во Владивостоке. Построить магазин и торговый павильон планирует ООО «Норд». Компания «БВ Индастри» выразила намерение создать в Приморском крае современный завод по производству жидких органических удобрений для тепличных гидропонных хозяйств, сообщает Минвостокразвития.

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#Дальний Восток #производство #экономика

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Комментарии
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  • Vlad2010

    Vlad2010
    9 часов назад

    В Амурской области уже делают лего-кирпич.

    Причем очень достойного качества. Только вот материал при производстве применяют не местный

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    9 часов назад

    КЛАСС!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 часов назад

    молодчаги. В Благовещенске делать "свободный порт" и организовывать производств. Но наша администрация показательно ТУПИТ.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад



    Производят в Благовещенске без всякого ТОР.

    А директор агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов щёки поменьше бы надувал, а работал бы побольше.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Вообще молодцы!! Любят у нас представители власти вешать себе ордена за заслуги других

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Сергей Труш

    Вообще молодцы!! Любят у нас представители власти вешать себе ордена за заслуги других



    Они совсем другой прект пытаются в заслуги себе прилепить. Которого ещё нет практически

    А этот готовый , который сам поднялся они даже и не заметили.

    Это у них так принято в тему проекта вникать.

    Работнички блин.

    Лишь бы брякнуть да к чему нибудь примазаться, мол мы же работаем.

    ***

    Про характеристики кирпича крепко наврали в новости.

    Либо чинуши не разобрались, но на неточность журналистов отбрешутся.

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