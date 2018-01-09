В новогодние и рождественские праздники в Приамурье тушили 25 пожаров

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В Приамурье в новогодние и рождественские праздники чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. При этом в период с 31 декабря 2017 года по 9 января 2018 года в регионе тушили 25 пожаров.

Чаще всего за эти дни горели жилые дома, надворные постройки, гаражи и автомобили. Основные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей, электрооборудования.

«Праздники должны быть безопасными. В связи с этим силы и средства Главного управления МЧС России по Амурской области и подчиненные пожарно-спасательные подразделения с 25 декабря 2017 года по 10 января наступившего года функционируют в режиме повышенной готовности», – отметил начальник ведомства Матвей Гибадулин.

Пожаров и происшествий на объектах с массовым пребыванием людей, где проводились новогодние праздники, а также в культовых учреждениях на Рождество не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. В праздничные дни происшествий на водоемах Приамурья не зарегистрировано.

В настоящее время в области открыты и функционируют 8 ледовых переправ. 10 января планируется принять в эксплуатацию международную ледовую переправу Поярково – Сюнькэ.