Ночью до минус 42 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 10 января

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В Амурской области 10 января будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 9-14 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 28...33 градуса, местами – минус 37…42. По югу в ночные часы термометры покажут 25…30 градусов ниже нуля, местами около – минус 35. Днем температура составит – минус 20…25, местами по северу будет около минус 30.

В Благовещенске 10 января будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь местами до 12 метров в секунду. Температура ночью составит 27…29 градусов ниже нуля, днем – минус 21…23, сообщает Амурский гидрометцентр.