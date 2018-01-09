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9 января 2018, 12:57 60

В Приамурье начали собирать подписи в поддержку самовыдвиженца Путина

В Приамурье начали собирать подписи в поддержку самовыдвиженца Путина

К сбору подписей в поддержку Владимира Путина приступили в Амурской области. В Благовещенске 9 января начали работу три пункта сбора подписей. Все они расположены в крупных торговых центрах.

Сборщики в Приамурье работают в теплых помещениях. Инициативная группа объясняет это особенностями климатических условий региона. Подпись в поддержку самовыдвиженца может оставить каждый совершеннолетний амурчанин, прописанный на территории региона. Инициативной группе он должен предъявить паспорт.

«Мы записываем имя человека, дату его рождения, место проживания, серию и номер паспорта, и человек ставит подпись. Данные подписи будут переданы в избирательную комиссию», – пояснил представитель благовещенской инициативной группы.

В Центризбиркоме закончили принимать документы от самовыдвиженцев на пост президента. Всего документы приняли у 15 претендентов. Документы и подписи избирателей в ЦИК они должны предоставить до 18:00 31 января.

«Нас никто не информирует о том, что будут собираться подписи в поддержку какого-либо кандидата. Это право самого кандидата – собирать подписи. Самовыдвиженцы должны представить в Центральную избирательную комиссию не менее 300 тысяч подписей избирателей. При этом на один субъект должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. В каких регионах будут собираться подписи, кандидаты решают сами», – рассказала секретарь Амурской избирательной комиссии Татьяна Ныркова.

Кандидаты, выдвинутые непарламентскими партиями, должны представить в Центризбирком не менее 100 тысяч подписей каждый. В одном субъекте они могут собрать не более 2,5 тысячи подписей.

От сбора подписей освобождены только парламентские партии: «Единая России», «Справедливая России», КПРФ и ЛДПР. Первые две партии своих кандидатов не выдвинули.

5 января Амурский избирком провел семинары по порядку сбора подписей. Две встречи прошли в Благовещенске и по одной – в Белогорске и Свободном.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года.

Просмотров всего: 1829

#выборы #российская власть

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Комментарии
Показать все (60) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    11 часов назад

    Повезло сборщикам подписей,зарплату получат и за теплое место---аренду оплатят арендодателям,за счет Путина.Везет же.

  • alex 3

    alex 3
    10 часов назад

    За Путина!? Подпишусь!

  • oenesterov

    oenesterov
    10 часов назад

    архивная

    Повезло сборщикам подписей,зарплату получат и за теплое место---аренду оплатят арендодателям,за счет Путина.Везет же.



    предлагаете оплачивать это за счет школьных обедов?



  • ...ru

    ...ru
    10 часов назад

    Ну хоть видимость создали. Могли бы и просто указаниями по ведомствам пройтись. Хотя и не без этого

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    10 часов назад

    Цирк))

  • OT

    OT
    10 часов назад

    Да нет действия Конституции

    У Путина денег много и купит президентскую власть без всякой конституции. Ведь не за даром подписи собирают в его поддержку. Вобщем антинародные выборы. Народ не нуждается в сборе в чью- то поддержку.

  • Бивис

    Бивис
    10 часов назад

    надо сходить

  • oenesterov

    oenesterov
    10 часов назад

    Бивис

    надо сходить



    я по такому же принципу живу, если либерасты беснуются, значит хорошая вещь, надо брать! :)



  • OT

    OT
    9 часов назад

    Бивиснадо сходить


    Думаете заплатят?

    Да не вам заплатят, а сборщиками или просто холопами.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    9 часов назад

    oenesterov

    Бивис

    надо сходить



    я по такому же принципу живу, если либерасты беснуются, значит хорошая вещь, надо брать! :)



    Вот вот.. Это тот же принцип, что и - Своя рубашка ближе к телу!

    Принцип - безпринципного человека, торгующего хоть Родиной, хоть матерью.

  • oenesterov

    oenesterov
    9 часов назад

    Сергей вокалист


    Вот вот.. Это тот же принцип, что и - Своя рубашка ближе к телу!

    Принцип - безпринципного человека, торгующего хоть Родиной, хоть матерью.



    это как вы к такому выводу пришли? ну насчет рубашки еще ладно, а вот остальное...



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    9 часов назад

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Вот вот.. Это тот же принцип, что и - Своя рубашка ближе к телу!

    Принцип - безпринципного человека, торгующего хоть Родиной, хоть матерью.



    это как вы к такому выводу пришли? ну насчет рубашки еще ладно, а вот остальное...



    Если насчёт рубашки - ну и ладно, то это тоже самое что и всё остальное.

    Когда рубашка ближе к телу, то интересуют только собственные интересы безопасности, всё остальное уже не важно.

    По сути, вы в этом признались даже не осознавая.

  • Shift

    Shift
    9 часов назад

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Вот вот.. Это тот же принцип, что и - Своя рубашка ближе к телу!

    Принцип - безпринципного человека, торгующего хоть Родиной, хоть матерью.



    это как вы к такому выводу пришли? ну насчет рубашки еще ладно, а вот остальное...



    Если насчёт рубашки - ну и ладно, то это тоже самое что и всё остальное.

    Когда рубашка ближе к телу, то интересуют только собственные интересы безопасности, всё остальное уже не важно.

    По сути, вы в этом признались даже не осознавая.



    хотяб погуглил штоле....чтоб таким дурачком не выглядеть..

    Своя рубашка ближе к телу» русская пословица. Означает, что собственное благополучие (или благополучие близких) дороже интересов других людей, то есть оправдывает индивидуализм." (с)..

    смотря в каких масштабах рассматривать, то можно и за всю страну сказать, например президенту..:)..

  • Тоха028

    Тоха028
    9 часов назад

    Яб поставил, но идти лень

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    9 часов назад

    Господам из инициативной группы не подписи надо собирать, а круги по стадиону наматывать по 3 раза в день и штанги тягать.

  • oenesterov

    oenesterov
    9 часов назад

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Вот вот.. Это тот же принцип, что и - Своя рубашка ближе к телу!

    Принцип - безпринципного человека, торгующего хоть Родиной, хоть матерью.



    это как вы к такому выводу пришли? ну насчет рубашки еще ладно, а вот остальное...



    Если насчёт рубашки - ну и ладно, то это тоже самое что и всё остальное.

    Когда рубашка ближе к телу, то интересуют только собственные интересы безопасности, всё остальное уже не важно.

    По сути, вы в этом признались даже не осознавая.



    да, да, да, плавали знаем, общественные интересы - сплошные разговоры в пользу бедных.



    приведи собственный пример как ты общественные интересы блюдешь? сразу скажу, срать на форуме против Путина - не зачёт.





  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    9 часов назад

    Shift

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Вот вот.. Это тот же принцип, что и - Своя рубашка ближе к телу!

    Принцип - безпринципного человека, торгующего хоть Родиной, хоть матерью.



    это как вы к такому выводу пришли? ну насчет рубашки еще ладно, а вот остальное...



    Если насчёт рубашки - ну и ладно, то это тоже самое что и всё остальное.

    Когда рубашка ближе к телу, то интересуют только собственные интересы безопасности, всё остальное уже не важно.

    По сути, вы в этом признались даже не осознавая.



    хотяб погуглил штоле....чтоб таким дурачком не выглядеть..

    Своя рубашка ближе к телу» русская пословица. Означает, что собственное благополучие (или благополучие близких) дороже интересов других людей, то есть оправдывает индивидуализм." (с)..

    смотря в каких масштабах рассматривать, то можно и за всю страну сказать, например президенту..:)..



    Вам бы, гуглотыкатель, опыта жизненного набраться, а не гуглить постоянно. Глядишь, мозг атрофироваться перестанет. По сути вы так и не поняли, что пословица и поговорка эта, говорит об отрицательных качествах человека.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    9 часов назад

    oenesterov

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Вот вот.. Это тот же принцип, что и - Своя рубашка ближе к телу!

    Принцип - безпринципного человека, торгующего хоть Родиной, хоть матерью.



    это как вы к такому выводу пришли? ну насчет рубашки еще ладно, а вот остальное...



    Если насчёт рубашки - ну и ладно, то это тоже самое что и всё остальное.

    Когда рубашка ближе к телу, то интересуют только собственные интересы безопасности, всё остальное уже не важно.

    По сути, вы в этом признались даже не осознавая.



    да, да, да, плавали знаем, общественные интересы - сплошные разговоры в пользу бедных.

    приведи собственный пример как ты общественные интересы блюдешь? сразу скажу, срать на форуме против Путина - не зачёт.



    Моя жизнь постоянно состоит из этих примеров.

    Даже то, что я радею за интересы нашего народа, а не за клан воровской шайки во главе с паханом.

  • Shift

    Shift
    9 часов назад

    да кудаж нам за тобой..опытный ты наш..образец

  • OT

    OT
    9 часов назад

    oenesterov
    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Вот вот.. Это тот же принцип, что и - Своя рубашка ближе к телу!

    Принцип - безпринципного человека, торгующего хоть Родиной, хоть матерью.



    это как вы к такому выводу пришли? ну насчет рубашки еще ладно, а вот остальное...



    Если насчёт рубашки - ну и ладно, то это тоже самое что и всё остальное.

    Когда рубашка ближе к телу, то интересуют только собственные интересы безопасности, всё остальное уже не важно.

    По сути, вы в этом признались даже не осознавая.



    да, да, да, плавали знаем, общественные интересы - сплошные разговоры в пользу бедных.



    приведи собственный пример как ты общественные интересы блюдешь? сразу скажу, срать на форуме против Путина - не зачёт.







    И что за дурость такая мол чуть что дак ты сам за интересы общества?

    Господа товарищи тут интересы общества лежат в плоскости власти, а не личные.

  • Братеев

    Братеев
    9 часов назад

    сколько за подпись платят?

  • oenesterov

    oenesterov
    9 часов назад

    Сергей вокалист


    Моя жизнь постоянно состоит из этих примеров.


    в какой библиотеке взять почитать книгу из серии ЖЗЛ по Вашу душу?

    Даже то, что я радею за интересы нашего народа, а не за клан воровской шайки во главе с паханом.


    ах-ха-ха-ха-ха.... вот такое я больше всего люблю. А за голодающих негров в Африке не радеешь случайно?





  • Туж2

    Туж2
    9 часов назад

    открытые и одухотворенные лица

    спортивные и подтянутые фигуры

    работников

    подписных пунктов создали даже некоторую ажитацию на месте сбора подписей

    у представителей обоего пола..

    Все в белом

    И с такими же ровными белыми зубами.

    Эти двое просто источали флюиды уверенности и эмпатии

    гипнотизировали людей

    заставляя их ставить свою подпись

    и надолго оставляя праздничное настроение и

    не проходящего счастья в душе у проходящих мимо...

    И даже просто проходящие мимо

    получали этокий заряд вселенской радости

    И уверенности.

    З.Ы. И..

  • OT

    OT
    9 часов назад

    Братеевсколько за подпись платят?


    Платят холопам т.е. тем кто собирает подписи. А вы как мышь сыр дармовой не в той мышеловке ищете.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    9 часов назад

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Моя жизнь постоянно состоит из этих примеров.


    в какой библиотеке взять почитать книгу из серии ЖЗЛ по Вашу душу?

    Даже то, что я радею за интересы нашего народа, а не за клан воровской шайки во главе с паханом.


    ах-ха-ха-ха-ха.... вот такое я больше всего люблю. А за голодающих негров в Африке не радеешь случайно?





    Послушайте Олег... Лет эдак через 10.. В нашей стране всё будет иначе)) Я надеюсь...

    Страна перестанет быть страной дураков и деятельность нынешней шайки в Государстве нашем, будет описана в учебниках истории на многие века. Как пример того, когда воровской клан приходит к власти.

  • Туж2

    Туж2
    9 часов назад

    Сергей вокалист

    oenesterov







    Послушайте Олег... Лет эдак через 10.. В нашей стране всё будет иначе)) Я надеюсь...



    Согласен.

    Не бывает так плохо, что бы не было еще хуже..

  • oenesterov

    oenesterov
    9 часов назад

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Моя жизнь постоянно состоит из этих примеров.


    в какой библиотеке взять почитать книгу из серии ЖЗЛ по Вашу душу?

    Даже то, что я радею за интересы нашего народа, а не за клан воровской шайки во главе с паханом.


    ах-ха-ха-ха-ха.... вот такое я больше всего люблю. А за голодающих негров в Африке не радеешь случайно?





    Послушайте Олег... Лет эдак через 10.. В нашей стране всё будет иначе)) Я надеюсь...

    Страна перестанет быть страной дураков и деятельность нынешней шайки в Государстве нашем, будет описана в учебниках истории на многие века. Как пример того, когда воровской клан приходит к власти.



    судя по тому как переводят донаты Навальному дураки в России-матушке не переведутся. Слава Богу их научились направлять в нужное русло и как-то ограничивать, иначе полная украина.



    Вы, кстати, с темы съехали... про радение очень интересно.





  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    8 часов назад

    oenesterov

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Моя жизнь постоянно состоит из этих примеров.


    в какой библиотеке взять почитать книгу из серии ЖЗЛ по Вашу душу?

    Даже то, что я радею за интересы нашего народа, а не за клан воровской шайки во главе с паханом.


    ах-ха-ха-ха-ха.... вот такое я больше всего люблю. А за голодающих негров в Африке не радеешь случайно?





    Послушайте Олег... Лет эдак через 10.. В нашей стране всё будет иначе)) Я надеюсь...

    Страна перестанет быть страной дураков и деятельность нынешней шайки в Государстве нашем, будет описана в учебниках истории на многие века. Как пример того, когда воровской клан приходит к власти.



    судя по тому как переводят донаты Навальному дураки в России-матушке не переведутся. Слава Богу их научились направлять в нужное русло и как-то ограничивать, иначе полная украина.

    Вы, кстати, с темы съехали... про радение очень интересно.



    Олег. Я никогда не "съезжаю" с вопросов. И делаю всё зависящее от меня, на благо нашего Отечества.

    И не могу бахвалится своими делами... Всю нужную инфу, вы можете нарыть в сети.. если вам это интересно.

  • oenesterov

    oenesterov
    8 часов назад

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Моя жизнь постоянно состоит из этих примеров.


    в какой библиотеке взять почитать книгу из серии ЖЗЛ по Вашу душу?

    Даже то, что я радею за интересы нашего народа, а не за клан воровской шайки во главе с паханом.


    ах-ха-ха-ха-ха.... вот такое я больше всего люблю. А за голодающих негров в Африке не радеешь случайно?





    Послушайте Олег... Лет эдак через 10.. В нашей стране всё будет иначе)) Я надеюсь...

    Страна перестанет быть страной дураков и деятельность нынешней шайки в Государстве нашем, будет описана в учебниках истории на многие века. Как пример того, когда воровской клан приходит к власти.



    судя по тому как переводят донаты Навальному дураки в России-матушке не переведутся. Слава Богу их научились направлять в нужное русло и как-то ограничивать, иначе полная украина.

    Вы, кстати, с темы съехали... про радение очень интересно.



    Олег. Я никогда не "съезжаю" с вопросов. И делаю всё зависящее от меня, на благо нашего Отечества.

    И не могу бахвалится своими делами... Всю нужную инфу, вы можете нарыть в сети.. если вам это интересно.



    ну что ж, вполне себе исчерпывающий ответ, после которого хочется вам верить и не задавать лишних вопросов.



    скажите, а те бочки дерьма, что на этом форуме вылиты вами на РПЦ, это часть радения за Отечество? или русские хакеры взломали ваш эккаунт.







  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    8 часов назад

    Очередь из запутинцев есть?

  • Максим 28РУС

    Максим 28РУС
    8 часов назад

    3.2

  • anschutka

    anschutka
    8 часов назад

    Правильно писать "самоназначенца"

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    8 часов назад

    oenesterov

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Моя жизнь постоянно состоит из этих примеров.


    в какой библиотеке взять почитать книгу из серии ЖЗЛ по Вашу душу?

    Даже то, что я радею за интересы нашего народа, а не за клан воровской шайки во главе с паханом.


    ах-ха-ха-ха-ха.... вот такое я больше всего люблю. А за голодающих негров в Африке не радеешь случайно?





    Послушайте Олег... Лет эдак через 10.. В нашей стране всё будет иначе)) Я надеюсь...

    Страна перестанет быть страной дураков и деятельность нынешней шайки в Государстве нашем, будет описана в учебниках истории на многие века. Как пример того, когда воровской клан приходит к власти.



    судя по тому как переводят донаты Навальному дураки в России-матушке не переведутся. Слава Богу их научились направлять в нужное русло и как-то ограничивать, иначе полная украина.

    Вы, кстати, с темы съехали... про радение очень интересно.



    Олег. Я никогда не "съезжаю" с вопросов. И делаю всё зависящее от меня, на благо нашего Отечества.

    И не могу бахвалится своими делами... Всю нужную инфу, вы можете нарыть в сети.. если вам это интересно.



    ну что ж, вполне себе исчерпывающий ответ, после которого хочется вам верить и не задавать лишних вопросов.

    скажите, а те бочки дерьма, что на этом форуме вылиты вами на РПЦ, это часть радения за Отечество? или русские хакеры взломали ваш эккаунт.



    РПЦ является сектой, по моему разумению. И существует только для сбора денег с доверчивого населения нашей страны- по моему разумению.

    В нашем светском государстве, юридически, она не имеет никакого статуса. (Слава Богу).

  • oenesterov

    oenesterov
    8 часов назад

    Сергей вокалист



    РПЦ является сектой, по моему разумению. И существует только для сбора денег с доверчивого населения нашей страны- по моему разумению.





    что-то мне это напоминает одного недокандидата в президенты и его предвыборную компанию. Может совпадение...



    В нашем светском государстве, юридически, она не имеет никакого статуса. (Слава Богу).



    ну допустим, но зачем лить дерьмо, или это часть вашего радения?



  • anschutka

    anschutka
    8 часов назад

    oenesterov
    Бивис

    надо сходить



    я по такому же принципу живу, если либерасты беснуются, значит хорошая вещь, надо брать! :)





    Бедолга, и как бы ты без либерастов хорошее от плохого отличал :)

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    8 часов назад

    oenesterov

    Сергей вокалист



    РПЦ является сектой, по моему разумению. И существует только для сбора денег с доверчивого населения нашей страны- по моему разумению.





    что-то мне это напоминает одного недокандидата в президенты и его предвыборную компанию. Может совпадение...



    В нашем светском государстве, юридически, она не имеет никакого статуса. (Слава Богу).



    ну допустим, но зачем лить дерьмо, или это часть вашего радения?



    Я был всегда против обмана в любом его виде))

    Для меня, милее церквушка (для верующих бабушек), отстроенная из дерева (кирпича) как молельный домик, в который могут придти особо доверчивые люди.

    Но то, чем ныне является монстр РПЦ (по моему разумению), это своего рода - "МММ" , но только с обещанием выплаты колоссальных процентов, после смерти вкладчика.

    Кстати, вы заметили что поп Кирилл, начал возмущаться тем, что стали слышны лозунги против наличных денег в стране.

    Я конечно понимаю этот вой)) Не будут же впрямь, ходить по различным "освящениям" попы с терминалами за пазухой и при этом, оплачивать налоги за своё мракобесие.

  • Табуретка

    Табуретка
    8 часов назад

    Начали за здравие, закончили за РПЦ...

  • oenesterov

    oenesterov
    7 часов назад

    Сергей вокалист



    Я был всегда против обмана в любом его виде))





    т.е. вы против того, что один человек, зная наверняка (т.е. по образованию юрист), что судимым нельзя избираться президентом, собирает деньги с доверчивых на президентскую компанию?



    Но то, чем ныне является монстр РПЦ (по моему разумению), это своего рода - "МММ" , но только с обещанием выплаты колоссальных процентов, после смерти вкладчика.



    а где это РПЦ обещала рай только для тех кто им дает деньги, сами придумали?

    делать или не делать пожертвование дело добровольное и те кто его делают явно не покупают билет в рай, а просто понимают, что церкви необходимо как-то вести свою деятельность и на это нужны средства. А всякие излишества у некоторых попов, так это в любой системе подобные отклонения бывают.



    Кстати, вы заметили что поп Кирилл, начал возмущаться тем, что стали слышны лозунги против наличных денег в стране.



    нет, не заметил. А что мешает перечислить на номер карты служителю церкви? так даже удобнее.



    Я конечно понимаю этот вой)) Не будут же впрямь, ходить по различным "освящениям" попы с терминалами за пазухой и при этом, оплачивать налоги за своё мракобесие.



    ну а в чем проблема, зашел в церковь и купил свечку или заказал службу за безнал? какие налоги у церкви, что за бред?

    короче, как-то слишком у вас надуманно.... видимо это часть вашего радения за общество, продолжайте в том же духе.



  • Mainer

    Mainer
    7 часов назад

    Какие худенькие сборщики подписей, не иначе голодают ;(

    Делают свою работу чисто ради куска хлеба с салом.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    7 часов назад

    Самая бесполезная канитель

  • Mainer

    Mainer
    7 часов назад

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист


    Моя жизнь постоянно состоит из этих примеров.


    в какой библиотеке взять почитать книгу из серии ЖЗЛ по Вашу душу?

    Даже то, что я радею за интересы нашего народа, а не за клан воровской шайки во главе с паханом.


    ах-ха-ха-ха-ха.... вот такое я больше всего люблю. А за голодающих негров в Африке не радеешь случайно?





    Послушайте Олег... Лет эдак через 10.. В нашей стране всё будет иначе)) Я надеюсь...

    Страна перестанет быть страной дураков и деятельность нынешней шайки в Государстве нашем, будет описана в учебниках истории на многие века. Как пример того, когда воровской клан приходит к власти.



    судя по тому как переводят донаты Навальному дураки в России-матушке не переведутся. Слава Богу их научились направлять в нужное русло и как-то ограничивать, иначе полная украина.

    Вы, кстати, с темы съехали... про радение очень интересно.



    Олег. Я никогда не "съезжаю" с вопросов. И делаю всё зависящее от меня, на благо нашего Отечества.

    И не могу бахвалится своими делами... Всю нужную инфу, вы можете нарыть в сети.. если вам это интересно.



    Я, грит, "никогда не "съезжаю" с вопросов".

    И тут же, уверенно и бесповоротно съехал.

    Однако..

  • Туж2

    Туж2
    7 часов назад

    Это такая передача была. "Однако"

    Леонтьев вел.

    З.Ы. Пока на Роснефть не съехал...

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    7 часов назад

    Мне лично, понятно почему вы так вспряли за РПЦ.

    Так как РПЦ несёт в себе задачу власти - утихомиривать народ, призывать к смирению и тяжёлой доле. Это рычаг к повиновению.

    А по возгласу Майнера отвечу - В чём проблема? Где вы меня уличили уважаемый ( в своих кругах)? С каких вопросов я "съехал"?

  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Чего они такие жирные?

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    7 часов назад

    anschutka

    Правильно писать "самоназначенца"

    Скажите, что конкретно нарушил Путин в ходе этой предвыборной компании? Если он желает пройти на этих выборах в соответствие с Законом, который обязателен для всех, какие претензии к нему, как к кандидату? Где сборщики подписей других кандидатов?

    Это для судимого "борца с коррупцией" - закон не обязателен, но его за это не осуждают, мол, он борется "режимом".

    Можно не сомневаться, что сейчас начнут очень внимательно изучать, есть ли договор аренды, из каких средств оплачен? Есть ли договор на оказание услуг со сборщиками подписей, или люди делают это безвозмездно (может они государственные или муниципальные служащие и выполняют это в рабочее время) и т.д? Будет сделано всё, чтобы даже здесь, собрать компрометирующий материал на Путина.

    Поэтому, это не "самоназначение", а стремление личным примером показать, что он желает пройти эти выборы честно. Это он доказывает самому себе, а не скептикам и критикам, которые любого, даже кристально честного и чистого кандидата, сумеют облить грязью. Путин не ангел, но и не злодей. Будь он злодеем, тогда многим бы "потребовались услуги" очередного "героя" блога Павлова (ссылка, в качестве рекламы трудов ПИН).

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    7 часов назад

    Евгений Волков

    anschutka

    Правильно писать "самоназначенца"

    Скажите, что конкретно нарушил Путин в ходе этой предвыборной компании? Если он желает пройти на этих выборах в соответствие с Законом, который обязателен для всех, какие претензии к нему, как к кандидату? Где сборщики подписей других кандидатов?

    Это для судимого "борца с коррупцией" - закон не обязателен, но его за это не осуждают, мол, он борется "режимом".

    Можно не сомневаться, что сейчас начнут очень внимательно изучать, есть ли договор аренды, из каких средств оплачен? Есть ли договор на оказание услуг со сборщиками подписей, или люди делают это безвозмездно (может они государственные или муниципальные служащие и выполняют это в рабочее время) и т.д? Будет сделано всё, чтобы даже здесь, собрать компрометирующий материал на Путина.

    Поэтому, это не "самоназначение", а стремление личным примером показать, что он желает пройти эти выборы честно. Это он доказывает самому себе, а не скептикам и критикам, которые любого, даже кристально честного и чистого кандидата, сумеют облить грязью. Путин не ангел, но и не злодей. Будь он злодеем, тогда многим бы "потребовались услуги" очередного "героя" блога Павлова (ссылка, в качестве рекламы трудов ПИН).



    Ох перестаньте, на волка натягивать овечью шкуру)) Это даже не смешно.

    Неужели вы уверены что своим постом убедите всё население? Или вы думаете , что население сплошь состоит из неразумных пьяниц?

  • anschutka

    anschutka
    7 часов назад

    Нуну, телек работает фоном, так по всем новостям крутят сбор подписей за кандидата Путина. Про остальных молчок. Это ли не "скрытая" агитация? Если я правильно поняла, агитация на телевидении разрешена за 28 суток до выборов.

    За других кандидатов тоже подписи собирают, вон собирателя за Собчак в Подмосковье избили

    http://cikrf.ru/law/federal_law/comment/st49.html

    Зы: не ангел и не чёрт, факт.

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Mainer

    Какие худенькие сборщики подписей, не иначе голодают ;(

    Делают свою работу чисто ради куска хлеба с салом.



  • домовенок

    домовенок
    4 часа назад

    Mainer

    Какие худенькие сборщики подписей, не иначе голодают ;(

    Делают свою работу чисто ради куска хлеба с салом.



    А почему они в белой форме? Из отряда наших олимпийцев штоле?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    домовенок

    Mainer

    Какие худенькие сборщики подписей, не иначе голодают ;(

    Делают свою работу чисто ради куска хлеба с салом.



    А почему они в белой форме? Из отряда наших олимпийцев штоле?



    Явно студиозы"хвосты" отрабатывают. А кто ещё пойдет?

  • архивная

    архивная
    4 часа назад

    Хорошо придумали--собирать подписи в крупных торговых центрах,где большая проходимость людей в зимнее время,прям чувствуется в этом агитация,как мне кажется,а?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    архивная

    Хорошо придумали--собирать подписи в крупных торговых центрах,где большая проходимость людей в зимнее время,прям чувствуется в этом агитация,как мне кажется,а?



    Агитация и есть. читаем на бейсболке и читаем на футболке.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    Юрий Щукин

    архивная

    Хорошо придумали--собирать подписи в крупных торговых центрах,где большая проходимость людей в зимнее время,прям чувствуется в этом агитация,как мне кажется,а?



    Агитация и есть. читаем на бейсболке и читаем на футболке.



    Вы попробуйте собрать подписи, не называя, за кого собираете.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Евгений Волков
    Юрий Щукин

    архивная

    Хорошо придумали--собирать подписи в крупных торговых центрах,где большая проходимость людей в зимнее время,прям чувствуется в этом агитация,как мне кажется,а?



    Агитация и есть. читаем на бейсболке и читаем на футболке.



    Вы попробуйте собрать подписи, не называя, за кого собираете.


    Вы попробуйте собрать подписи по официальному объявлению на равных условиях. Ничего не получится. Тут не просто конкуренция, а оглтелый шантаж, давление, продажность, жульничество, обман и, вобщем это противостояние в обществе а не избирательная кампания.

    А в противостоянии в нынешнем положении известны в чьих руках рычаги преимущества. Вот поэтому и нет адекватности в этой избирательной кампании и полное презрение к вечному Путину.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    3 часа назад

    OT

    Евгений Волков

    Юрий Щукин

    архивная

    Хорошо придумали--собирать подписи в крупных торговых центрах,где большая проходимость людей в зимнее время,прям чувствуется в этом агитация,как мне кажется,а?



    Агитация и есть. читаем на бейсболке и читаем на футболке.



    Вы попробуйте собрать подписи, не называя, за кого собираете.



    Вы попробуйте собрать подписи по официальному объявлению на равных условиях. Ничего не получится. Тут не просто конкуренция, а оглтелый шантаж, давление, продажность, жульничество, обман и, вобщем это противостояние в обществе а не избирательная кампания. А в противостоянии в нынешнем положении известны в чьих руках рычаги преимущества. Вот поэтому и нет адекватности в этой избирательной кампании и полное презрение к вечному Путину.


    Алексей, не фантазируйте. Если у кандидата есть деньги в избирательном фонде, для него не будет проблемой собрать подписи. Это чисто техническая работа, которую могут выполнять самые различные люди, в том числе и вы, если обратитесь в штаб Путина.

  • full

    full
    3 часа назад

    Юрий Щукин

    домовенок

    Mainer

    Какие худенькие сборщики подписей, не иначе голодают ;(

    Делают свою работу чисто ради куска хлеба с салом.



    А почему они в белой форме? Из отряда наших олимпийцев штоле?



    Явно студиозы"хвосты" отрабатывают. А кто ещё пойдет?



    Упитанные тупиноиды, ога.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    » full , сегодня, 21:31

    Упитанные тупиноиды, ога."

    А, какие ещё есть претензии?

    Упитанные - значит не злые. Это хорошо. Лица доброжелательные, глаза открытые и не прячут их. Пусть хорошо выполнят то, за что взялись, чтобы не было брака и обмана.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    да что говорить,ребят. люди сами идут в это ярмо,снова.

    ведь по телеку что показывают?

    злые американцы наложили санкции,и теперь все подорожало в 2 раза за 4 года.

    Путин всех побеждает,сирия там,крым,украинцы.

    строятся заводы,пароходы,самолеты.

    российское самое лучшее,не имеющее аналогов.

    навальный вор,собчачка еще хуже,дом2.

    за кого еще идти голосовать,сами подумайте

    правда это все хорошее гдето там,далеко,на западе страны,или еще где. но есть. и злые американцы есть,и бородачи от которых спасает Путин. а вот еслиб не было Путина то бармалеи тут были бы уже.

    вот и идут,сами идут. глупые,необразованые.

    и из 40% что идут на выборы,40% проголосуют за Путина. и получится то что получится.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    Зато вам будет работы на форуме еще на 6 лет,уууу,ыыыы,мордор-гэбняяя!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Что тут говорить.. просто посмотрите это

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