В Приамурье начали собирать подписи в поддержку самовыдвиженца Путина

К сбору подписей в поддержку Владимира Путина приступили в Амурской области. В Благовещенске 9 января начали работу три пункта сбора подписей. Все они расположены в крупных торговых центрах.

Сборщики в Приамурье работают в теплых помещениях. Инициативная группа объясняет это особенностями климатических условий региона. Подпись в поддержку самовыдвиженца может оставить каждый совершеннолетний амурчанин, прописанный на территории региона. Инициативной группе он должен предъявить паспорт.

«Мы записываем имя человека, дату его рождения, место проживания, серию и номер паспорта, и человек ставит подпись. Данные подписи будут переданы в избирательную комиссию», – пояснил представитель благовещенской инициативной группы.

В Центризбиркоме закончили принимать документы от самовыдвиженцев на пост президента. Всего документы приняли у 15 претендентов. Документы и подписи избирателей в ЦИК они должны предоставить до 18:00 31 января.

«Нас никто не информирует о том, что будут собираться подписи в поддержку какого-либо кандидата. Это право самого кандидата – собирать подписи. Самовыдвиженцы должны представить в Центральную избирательную комиссию не менее 300 тысяч подписей избирателей. При этом на один субъект должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. В каких регионах будут собираться подписи, кандидаты решают сами», – рассказала секретарь Амурской избирательной комиссии Татьяна Ныркова.

Кандидаты, выдвинутые непарламентскими партиями, должны представить в Центризбирком не менее 100 тысяч подписей каждый. В одном субъекте они могут собрать не более 2,5 тысячи подписей.

От сбора подписей освобождены только парламентские партии: «Единая России», «Справедливая России», КПРФ и ЛДПР. Первые две партии своих кандидатов не выдвинули.

5 января Амурский избирком провел семинары по порядку сбора подписей. Две встречи прошли в Благовещенске и по одной – в Белогорске и Свободном.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года.