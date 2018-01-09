В Амурскую область поступило новое оборудование для военных психологов

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Современные аппаратно-программные средства получили военные психологи воинских частей Амурской области. Автоматизированные рабочие места предназначены для повышения эффективности при психодиагностическом тестировании военных, гражданского персонала, а также членов их семей, говорится на сайте Минобороны РФ.

Усовершенствованное оборудование поступило в общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края. Теперь оно включает в себя около 150 различных тестов, ранее их было около 100; часть малоинформативных тестов вообще исключили; улучшилось программное обеспечение.

Тестовая библиотека включает множество субъективных и проективных методик, которые оценивают важнейшие психологические, психофизиологические и социально-психологические характеристики участника опроса.

Проходит тестирование в двух форматах: интерактивном – при помощи специального компьютера, и бланковом – ответы сканируются и анализируются при помощи устройства, работающего по принципу сканера. В обоих случая человеческий фактор исключен, что повышает эффективность исследований, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, это позволяет протестировать гораздо большее количество человек за более короткий временной промежуток. Тестирование позволяет выявить, к примеру, повышенную стрессовую ситуацию у военнослужащего. С таким человеком психолог будет работать индивидуально. Рекомендации по работе с личным составом по итогам тестирования психологи передают командирам. Всего в воинских частях Амурской области работает около 40 военных психологов.

При помощи специальных тестов военных проверяют постоянно: сначала на призывном пункте, затем по приезде в воинские части, затем месяца через три – после окончания адаптационного периода. Контрактники и офицеры проходят проверку регулярно раз в полгода. Есть и внеплановые проверки: перед заступлением на боевое дежурство и по необходимости.

Тестирование по желанию могут пройти также члены семей военнослужащих, гражданский персонал и их близкие.

Психологи объединения уже оценили преимущество автоматизированных рабочих мест при изучении прибывшего молодого пополнения осеннего призыва, говорится на сайте Минобороны.