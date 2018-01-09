За новогодние праздники в Благовещенске зафиксировали пять климатических рекордов

Новогодние праздники для Благовещенска и Амурской области выдались снежными и теплыми. За этот период в столице Приамурья синоптики установили пять климатических рекордов – по снегу и теплу. Но в ближайшие дни область ждет сильное похолодание.

В Амурском гидрометцентре сообщили, что последний день уходящего года и первый день наступившего стали самыми снежными. 31 декабря и 1 января выпало рекордное количество осадков для этих дней за всю историю метеонаблюдений. Кроме того, 1, 2 и 4 января были зафиксированные самые теплые ночи для этих суток – также за всю историю метеонаблюдений.

В ближайшие дни в Амурской области похолодает. В Благовещенске температура опустится до минус 30 градусов, сообщили в Амурском гидрометцентре.

К 14–15 января на территорию области придет циклон, который принесет слабый снег.