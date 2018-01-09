В 2018 году для страховой пенсии необходимо набрать 13,8 балла и 9 лет страхового стажа

В 2017 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел не меньше 8 лет страхового стажа и 11,4 пенсионных балла. Но требования до 2025 года будут ежегодно расти. Поэтому в 2018 году этот порог вырастает до 9 лет и 13,8 балла.



При нехватке этих показателей назначение страховой пенсии отодвинется.

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы стали важны не только стаж и заработок, а также периоды ухода за детьми, военная служба по призыву и другие факторы. Все эти показатели формируют пенсионные баллы.

Основная составляющая для баллов – суммы отчислений работодателя. Чем больше официальная зарплата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Максимально за 2018 год можно заработать 8,7 балла, а при отчислениях с «минималки» лишь 1 балл. Обращаются в баллы и «нестраховые» периоды социально значимой деятельности человека. За год военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком старше 80 лет либо ребенком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и третьим ребенком оценивается значительно выше – 3,6 и 5,4 балла соответственно.

До 2025 года требования к трудовому минимуму будут ежегодно возрастать – по одному году и на 2,4 балла за год до достижения 15 лет и 30 баллов. Поэтому амурчанам, которые собираются в ближайшее время обращаться за назначением страховой пенсии по старости, необходимо следить за тем, чтобы их заработанные права соответствовали необходимым требованиям.

Если накопленных баллов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется, пока трудовой минимум не будет заработан. Если спустя 5 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная, сумма которой небольшая.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов можно в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены неполностью, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.