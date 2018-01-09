Девять благовещенских водителей в праздники скрылись с места ДТП

Фото: rbncity.com

В Амурской области за время новогодних каникул в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 114 аварий. Девять рулевых покинули место ДТП.

Один амурчанин погиб, еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести – такова печальная статистика ДТП на дорогах. В девяти случаях водители, попавшие в аварию, с места скрылись. Шесть из них полицейские уже нашли.

Всего за 8 праздничных дней 2018 года на дорогах областной столицы и прилегающего района госавтоинспекторы выявили 2 218 нарушений правил дорожного движения. Лидерами по нарушениям стали пешеходы. Они нарушили правила 310 раз. Из общего числа дорогу в неположенном месте перешли 10 несовершеннолетних.

Водители чаще всего нарушали правила, не пристегиваясь ремнем безопасности. На втором месте антирейтинга – нарушение скоростного режима. На дорогах задержали 201 гонщика. За новогодние каникулы пьяных за рулем оказалось 54 человека – столько водителей задержали инспекторы, еще 18 рулевых отказались от медицинского освидетельствования.