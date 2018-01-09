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В Амурскую область в 2017 году завезли 850 племенных коров и свиней

В Амурскую область в 2017 году завезли 850 племенных коров и свиней

За 2017 год в Амурскую область завезли 850 племенных коров и свиней из других регионов. Почти столько же породистых животных – 848 – племенные хозяйства Приамурья продали.

Всего за год было продано 347 голов крупного рогатого скота, 493 свиньи крупной белой породы и 8 лошадей. Кроме того, реализовано 303 тысячи племенного молодняка птиц, племенного яйца — 115 тысяч штук.

В свою очередь, в Амурскую область привезли 850 породистых коров и свиней из племенных хозяйств Красноярского края, Иркутской, Челябинской, Тюменской и Тульской областей. Это больше, чем в 2016 году на 83,7 %, или на 712 голов. Также в Приамурье привезли 99,7 тысячи штук племенного молодняка мясных кур.

«Завоз племенного скота из других, как правило, сходных по климату регионов нужен для увеличения поголовья и повышения генетического потенциала амурских животных. При этом перед племенными репродукторами области стоит другая задача — обеспечить в первую очередь потребности хозяйств области в породистых животных высокого качества. На сегодняшний день в регионе насчитывается 19 племенных предприятий. Однако в связи с открытием в Благовещенске информационно-селекционного центра мы рассчитываем в ближайшем будущем на рост количества племенных хозяйств», — рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.

Для повышения эффективности племенной работы и улучшения воспроизводства стада за год для амурских хозяйств была закуплена биопродукция (семя быков) в количестве 34,4 тысячи доз. В амурском минсельхозе отмечают, что животноводы в области все чаще стали прибегать к искусственному осеменению скота. Так, в 2017 году процедуру прошли больше 12 тысяч коров. Это на 1,7 тысячи больше, чем годом ранее.

Ведется работа по расширению племенной базы области. В области появились четыре новых племенных репродуктора. Два из них специализируются на разведении крупного рогатого скота мясного направления, одно — молочного направления и еще одно занимается птицеводством.

Кроме этого, на базе ГУП Амурской области «Амурветпром» создан региональный информационно-селекционный центр для развития племенной работы в регионе, учета породистых животных и уровня их продуктивности, а также определения племенной ценности животных и внесения сведений в единую базу данных. Для оценки качества продукции и племенного материала начали работать три лаборатории: селекционного контроля качества молока; иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизы.

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#животные #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    да зачем-жителей то не остаётся

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