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9января
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После декады выходных 9 января амурчане вышли на работу

После декады выходных 9 января амурчане вышли на работу

Во вторник, 9 января, после 10 праздничных выходных, более полумиллиона амурчан вышли на работу. В 2018 году россиян ожидает еще 18 праздничных дней.

Согласно статистическим данным, в Амурской области работает более 516 тысяч человек. Среди них более 50 тысяч – это люди старше трудоспособного возраста.

Следующие праздничные выходные ждут амурчан на День защитника Отечества – 23–25 февраля. Еще дольше – четыре дня – выпадает на Международный женский день. Выходной 6 января переносится на 9 марта, так что нерабочими будут 8–11 марта. Выходной 7 января переносится на 2 мая, поэтому на первомайские праздники россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая. Зато на День Победы будет только один выходной – 9 мая. Затем праздничные выходные будут 10–12 июня и 3–5 ноября.

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#отдых #праздники #работа

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