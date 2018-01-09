В Благовещенске нашли тела двух мужчин: убийцы пытались скрыться за пределами города

В Благовещенске заключили под стражу подозреваемых в убийстве двух человек. Сообщение об их исчезновении поступило в конце декабря. В первых числах января полицейские нашли тела пропавших в гараже на окраине города. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин.

По информации амурского управления МВД, 27 декабря в полицию поступило заявление об исчезновении двух жителей Благовещенска 1982 и 1983 годов рождения. Стражи порядка организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить местонахождение пропавших. На следующий день на территории города полицейские обнаружили автомобиль Lexus, на котором передвигались разыскиваемые.

«Руководством УМВД было принято решение о создании совместной оперативной группы из опытных сотрудников уголовного розыска областного управления и межмуниципального отдела МВД России "Благовещенский". Оперативники изучили более 60 записей камер видеонаблюдения, провели подворные и поквартирные обходы, опросили свыше 200 человек. В ходе работы сотрудники уголовного розыска установили круг общения пропавших граждан, переработали массив поступившей оперативной информации. В итоге, основной версией исчезновения мужчин стала криминальная», – сообщили в пресс-службе ведомства.

2 января 2018 года сыщики в гараже на окраине города обнаружили тела пропавших с огнестрельными ранениями. Следователи амурского следственного управления возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Полицейские установили, что к совершению убийства могут быть причастны двое граждан. Как выяснилось, оба покинули Благовещенск после совершения преступления. Первого подозреваемого – 32-летнего ранее судимого жителя Сковородинского района – оперативники уголовного розыска задержали в поезде дальнего следования на станции Магдагачи. Второго – на благовещенской таможне, при пересечении им границы с Китаем, в КНР он находился в течение нескольких дней.

Как сообщает следственное управление, в ходе допроса задержанные дали признательные показания. При обыске по месту их проживания были изъяты две единицы огнестрельного оружия, предположительно являющихся орудием преступления, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие об их причастности к убийству.

«Следователем с участием подозреваемых проведена проверка их показаний на месте преступления, где они по отдельности достаточно подробно воспроизвели последовательность своих действий при совершении преступления. На период расследования уголовного дела подследственные будут находиться в следственном изоляторе. Выясняются мотивы и иные обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказали в амурском следственном управлении.