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9января
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В Приамурье похолодает: прогноз погоды на 9 января

В Приамурье похолодает: прогноз погоды на 9 января
Фото: www.temakazan.ru

В Амурской области 9 января установится небольшая облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 1-6 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура составит 16…21 градус мороза, в отдельных районах – минус 23…28.

В Благовещенске 9 января будет малооблачно, без осадков, Северо-западный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 16…18 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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