Граждане России попали под налоговую амнистию
Россиянам простили имущественные налоги и пени по ним, которые скопились к 1 января 2015 года. Недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей, скопившиеся на ту же дату, тоже спишут, сообщает «Российская газета».
«Налоговая амнистия» для россиян вступила в силу. Гражданам спишут долги по имущественным налогам – транспортному, на имущество физлиц и земельному. Закон предполагает списание недоимки по страховым взносам за периоды, истекшие до начала 2017 года, а также долга по пеням и штрафам, которые числятся за ИП, нотариусами-частниками и адвокатами. Налоги и долги в ФНС должны списать самостоятельно, без заявлений.
Также закон включает пенсионеров в список граждан, которые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером шесть соток. Новая льгота заменила действовавший ранее вычет в размере 10 тысяч рублей – он был доступен инвалидам I и II групп, Героям Советского Союза и РФ, «чернобыльцам» и другим категориям. Получить вычет с шести соток граждане могут уже за 2017 год, подав электронное заявление. К примеру, если площадь земли 20 соток, то налог будут исчислять с 14.
Просмотров всего: 1389
#налоги #российская власть #экономика