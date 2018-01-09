Граждане России попали под налоговую амнистию

Фото: nalog.ru

«Налоговая амнистия» для россиян вступила в силу. Гражданам спишут долги по имущественным налогам – транспортному, на имущество физлиц и земельному. Закон предполагает списание недоимки по страховым взносам за периоды, истекшие до начала 2017 года, а также долга по пеням и штрафам, которые числятся за ИП, нотариусами-частниками и адвокатами. Налоги и долги в ФНС должны списать самостоятельно, без заявлений.

Также закон включает пенсионеров в список граждан, которые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером шесть соток. Новая льгота заменила действовавший ранее вычет в размере 10 тысяч рублей – он был доступен инвалидам I и II групп, Героям Советского Союза и РФ, «чернобыльцам» и другим категориям. Получить вычет с шести соток граждане могут уже за 2017 год, подав электронное заявление. К примеру, если площадь земли 20 соток, то налог будут исчислять с 14.