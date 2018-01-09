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Граждане России попали под налоговую амнистию

Граждане России попали под налоговую амнистию
Фото: nalog.ru

Россиянам простили имущественные налоги и пени по ним, которые скопились к 1 января 2015 года. Недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей, скопившиеся на ту же дату, тоже спишут, сообщает «Российская газета».

«Налоговая амнистия» для россиян вступила в силу. Гражданам спишут долги по имущественным налогам – транспортному, на имущество физлиц и земельному. Закон предполагает списание недоимки по страховым взносам за периоды, истекшие до начала 2017 года, а также долга по пеням и штрафам, которые числятся за ИП, нотариусами-частниками и адвокатами. Налоги и долги в ФНС должны списать самостоятельно, без заявлений.

Также закон включает пенсионеров в список граждан, которые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером шесть соток. Новая льгота заменила действовавший ранее вычет в размере 10 тысяч рублей – он был доступен инвалидам I и II групп, Героям Советского Союза и РФ, «чернобыльцам» и другим категориям. Получить вычет с шести соток граждане могут уже за 2017 год, подав электронное заявление. К примеру, если площадь земли 20 соток, то налог будут исчислять с 14.

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#налоги #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    о там, как это всё решалось в бесхозяйственном СССР

    (СЗ СССР 1930 г. № 46, ст. 476) О налоговой реформе.

    когда 60 налогов, сборов и акцизов отменяют и вводят 6 видов налога.

    ну и ещё немножечко о кровавом совке Эволюция торговли Советского Союза (Торгово-Промышленная газета 6-7 ноября 1927 г. № 255/56(1690/91) Стр. 4)

    "Этим содержанием определялась политика первого периода нэпа, к которому мы относим 1921 и 1922 г.г. Невмешательство государства в рыночные отношения, создание правовых норм для развития торговли и торговых организаций, придание торговому обороту организованных форм через биржи и ярмарки, позиция наблюдения и изучения рынка и рыночных явлений, — вот основные принципы советской экономической политики в области торговли в 1921 и 1922 г.г.

    Однако, результаты этого совершенно закономерного в условиях первого периода нэпа фритредерства сказались быстрее, чем этого можно было ожидать. Первые два года нэпа закончились в области торговли, с одной стороны, значительным количественным ростом торгового аппарата и товарооборота, восстановлением территориально разорванных связей по линии рынка и значительным вовлечением крестьянских хозяйств в общий товарооборот страны. Но, с другой стороны имело место чрезвычайное развитие частной торговли при недостаточном влиянии государственных торговых органов и крайней слабости кооперации.

    Положение становилось угрожающим в результате как усиления индивидуалистических сил на рынке, так и обострения стихийных рыночных процессов, которые в условиях восстановительного периода принимали особенно болезненные формы. Кризис сбыта, начиная с 1923‑24 г. осложненный большими финансовыми потерями государственной и кооперативной торговли, при одновременном обогащении частной, явился рубежом между периодом невмешательства государства в рыночные отношения и периодом организованного государственного регулирования их."

    Торгово-Промышленная газета 6-7 ноября 1927 г. № 255/56(1690/91) Стр. 4

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Там же

    "Диспропорция ценностных соотношений между промышленными и сельхоз товарами, диспропорция цен внутри сельскохозяйственного сектора, оптово-розничные “ножницы”, “ ножницы” между советскими и мировыми ценами, диспропорция спроса и предложения как промышленных, так и сельскохозяйственных, товаров, диспропорция баланса города и деревни — это только часть тех огромных задач народно-хозяйственного значения, которые пришлось разрешать.

    Рядом с этим неизменно оставались на очереди все технические задачи по организации и усовершенствованию советского товарооборота: количественное развитие торгового аппарата, увеличение торговых капиталов, усовершенствование и удешевление всех процессов товаропродвижения, сокращение издержек обращения, в целях освобождения средств как для поднятия благосостояния потребительских масс, так и для расширения строительства и производства.

    Далее следуют задачи по укреплению обобществленного сектора торговли. Сюда относятся: усиление государственной и кооперативной торговля, создание из них согласованно-действующей системы, развитие кооперирования населения, плановый охват как реализации с.-х. продукции, так и сбыта в городе и деревне промышленных и с.-х. продуктов широкого потребления."

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    и вот ещё..

    В 1922 году государственные торговые предприятия составляли 2 проц. всей торговой сети Союза а кооперативные — 4 проц.; остальные — 94 проц. принадлежали частным лицам. В 1925‑26 году доля государственных предприятий составляла уже 5 проц., а кооперативных — 16 проц., причем в высших разрядах обобществленный сектор владеет уже большинством торговых заведений: в 4‑ом разряде ему принадлежит 63 проц., а в 5‑ом — даже 76 проц.; частная торговля сконцентрировалась в подавляющей массе на самых низах торгового аппарата.

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    40 минут назад

    Прежде чем давать новость - победную реляцию необходимо уточнить что по этим налогам в соотв с НК РФ в 2018 году и так истек срок давности, он просто налоговой и приставам предписывает усбогоиться и выполнять закон

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