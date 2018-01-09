Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон машин

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В поправках особое внимание уделяется защите от огня территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, а также охранных зон железных дорог. Новая норма запрещает выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», – говорится в правилах.

Также теперь запрещено курить за пределами специально оборудованных мест лицам, находящимся во время уборки зерновых культур и заготовки кормов «в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы».

Изменения коснулись не только курения, но и использования техники. Теперь обязательное требование – техника должна быть с искрогасителями и огнетушителями. Сено теперь нельзя складировать в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи и на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи.