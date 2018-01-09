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сегодня, 07:33 7

Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон машин

Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон машин
Фото: vancomycin.ru

Поправки в Правила противопожарного режима, призванные повысить уровень безопасности на территориях, прилегающих к дорогам и населенным пунктам, подписал Дмитрий Медведев. Документ дополнили рядом новых норм и требований, пишет РБК.

В поправках особое внимание уделяется защите от огня территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, а также охранных зон железных дорог. Новая норма запрещает выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», – говорится в правилах.

Также теперь запрещено курить за пределами специально оборудованных мест лицам, находящимся во время уборки зерновых культур и заготовки кормов «в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы».

Изменения коснулись не только курения, но и использования техники. Теперь обязательное требование – техника должна быть с искрогасителями и огнетушителями. Сено теперь нельзя складировать в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи и на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи.

Просмотров всего: 1641

#закон #российская власть

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    А кто будет выявлять нарушителей? Как швыряли из окон машин что попало, так и будут...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    KatsА кто будет выявлять нарушителей? Как швыряли из окон машин что попало, так и будут...


    Это точно, еще одна бесполезная бумажулька. Это Димон просто типа бурную деятельность показывает.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Вспомнился анекдот на эту тему:

    Новый русский: "Купил себе новый Мерседес"

    "А старый где?"

    "На нем стало невозможно ездить. Пепельница забита окурками"

  • Scoville

    Scoville
    3 часа назад

    KatsА кто будет выявлять нарушителей? Как швыряли из окон машин что попало, так и будут...


    Вы же и должны это контролировать.Медведев мусор из машины не выкидывает через окно.Самосознание стараются поднять у быдла.

  • АндрееFF

    АндрееFF
    2 часа назад

    Всё зависит от морального образа человека если он по жизни "хрюшка", то никакие поправки его не заставят соблюдать эти правила.

  • ...ru

    ...ru
    2 часа назад

    Совсем жить не дают. Никакой свободы в стране. Уже быдлу запретили бычки из окон выбрасывать. Как жить теперь? Неужели придется пользоваться урнами и помойками? Опять притесняют курильщиков. Ведь благодаря им обеспечены работой врачи, уборщики, ритуальные службы не говоря уже о громадном количестве людей, задействованных в сфере производства и продажи табачных изделий. (Сарказм). К сожалению только просветительской работой ситуацию не исправить. Быдло понимает только силу. Пока реально наказыать не будут - ничего не изменится. Если родители с детства не приучили, то сейчас уже бесполезно.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    12 минут назад

    Радостно!

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