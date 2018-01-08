Трое амурчан заразились геморрагической лихорадкой от грызунов

Фото: severpost.ru

Случаи природно-очаговых и зооантропонозных инфекций, передающихся грызунами, в Амурской области регистрируют ежегодно. В 2017 году таких было три, сообщили в амурском управлении Роспотребнадзора.

Геморрагической лихорадкой с почечным синдромом от грызунов заразились трое жителей Приамурья. Одного из заболевших спасти не удалось, он скончался.

Это тяжелое заболевание, которое в 5 % случаев заканчивается смертью заразившегося. Природный очаг инфекции находится на Дальнем Востоке – больше всего заболевших регистрируют в Китае, на втором месте по заболеваемости стоит Россия. Первые признаки болезни могут проявиться лишь через 50 дней после заражения. Чаще всего человек заражается при вдыхании инфицированной пыли во время сельскохозяйственных, земляных, строительных работ в местах, где имеется большое скопление крыс и полевок.

«Заболевания передающиеся крысами и мышами человеку относятся к числу опасных инфекционных заболеваний, которые могут передаваться как от паразитов, которые переносятся крысами и мышами (клещи, блохи), так и через некачественную воду и некачественные продукты потребления. Огромной проблемой становится все более активное распространение крыс и мышей как в городской местности, так и в сельской», – сообщают в амурском управлении Роспотребнадзора.

К самым опасным заболеваниям, которые распространяют грызуны, относятся: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, псевдотуберкулез, туляремия, иерсиниоз, сальмонеллез, глистные инвазии. Заболевания протекают тяжело, многие из них трудно поддаются лечению.

Заразиться человек может через укусы грызунов, путем непосредственного контакта с испражнениями, употребление еды или воды, имеющих в прошлом контакт с больными мышами, через открытые раны, укусы насекомых, которые перед этим питались на зараженных грызунах, и даже при вдыхании воздуха, зараженного возбудителями инфекций.