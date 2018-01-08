В Благовещенске прозвучат всемирно известные оперетты и мюзиклы

«Чикаго», «Кошки» и «Призрак оперы» – известные произведения исполнят в Благовещенске артисты Санкт-Петербургского музыкального театра, лауреаты международного конкурса Ольга Попова и Александр Бесков.

Программа «Её Величество оперетта» пройдёт в одном действии в Общественно-культурном центре 9 января. Для зрителей прозвучат дуэты из классических оперетт и зарубежных мюзиклов Имре Кальмана, Исаака Дунаевского, Эндрю Уэббера, Фредерика Лоу. Эту программу артисты оперетты с успехом показывают не только в России, но и за рубежом.

В Благовещенске Ольга Попова и Александр Бесков побывали в 2016 году. Тогда любителям опереретты была представлена программа «Золотые мелодии века», благовещенцы оказали певцам тёплый приём.

Подробнее прочитать о выступлении и артистах можно в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой.