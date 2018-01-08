Новые пенсии в 2018 году получат 7 юных амурчан

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Детей, родители которых неизвестны, совместно с опекой выявили в амурском отделении Пенсионного фонда России. Оказалось, что получателей новой социальной пенсии в Приамурье всего семь.

В России с нового года начал действовать закон, который позволяет назначать социальные пенсии детям, родители которых неизвестны. Размер выплат будет таким же, как и у круглых сирот – с учетом районного коэффициента от 12 до 14 тысяч рублей.

В Амурской области сегодня выявлено 7 детей, в свидетельстве о рождении у которых графы «мать» и «отец» остаются пустыми. Это возможно в двух случаях: когда ребенка находят одного без документов, либо мать, не предоставляя сведений о себе, рожает его и оставляет в роддоме. Два таких ребенка живет в Благовещенске, по одному – в Райчихинске, Свободном, Зее, Магдагачи и Ромненском районе.

Такие дети до совершеннолетия находятся в детских домах на полном обеспечении. Однако после выпуска раньше они оставались без пенсионных выплат. Теперь дети будут получать социальную пенсию до 18 лет автоматически. Если же они поступят на очную форму обучения , пенсию продлят до 23 лет.

С января 2018 года всем детям, родители которых неизвестны, будет установлена социальная пенсия по потере кормильца. Для оформления выплаты необходимо до конца января подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это могут опекуны детей.

В Амурской области пенсии по потере обоих кормильцев получают более 1,6 тысячи детей, средний размер выплаты составляет 12,3 тысячи рублей.