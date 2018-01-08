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8 января 2018, 18:21 0

Более 300 амурских спасателей патрулируют замерзшие водоемы

Более 300 амурских спасателей патрулируют замерзшие водоемы
Фото: 28.mchs.gov.ru

Амурские спасатели проверяют места зимней рыбалки и трассы, которые амурчане накатывают на замерзших водоемах. Операция «Безопасный лед» проходит в области с 3 января.

Инспекторы уже побеседовали с 300 любителями подледной рыбалки и автомобилистами, решившими срезать путь по льду. Всего в Приамурье около 215 мест массового выхода людей на лед. Как правило, это места зимней рыбалки и несанкционированные места выезда на лёд.

Так, 7 января водоёмы Амурской области патрулировали 15 профилактических и 64 патрульные группы. В их состав вошли 372 человека.

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#МЧС

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