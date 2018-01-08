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8 января 2018, 18:00 0

Мороз крепчает: прогноз погоды в Амурской области на 9 января

Мороз крепчает: прогноз погоды в Амурской области на 9 января

В первый рабочий день нового года в Амурской области по северу температура опустится до минус 25 градусов, а в Благовещенске, возможно, похолодает до 18 ниже нуля. Снега не ожидается.

В северных районах Приамурья 9 января – переменная облачность, без существенных осадков. Ночью похолодает до минус 35, а днем будет до 18-23 градусов мороза, местами столбик термометра не поднимется выше 25 градусов. Северный и северо-западный ветер днем разгонится до 10 метров в секунду.

В южных и центральных районах погода мягче: ночью до минус 30 градусов, днем – 16-21 мороза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В областной столице днем ожидается малооблачная погода. Ночные температуры достигнут 25 градусов со знаком «минус», днем – 16-18. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, временами возможны порывы до 11, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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