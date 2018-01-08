Неравнодушные амурчане спасли косулю на Зейском водохранилище

Фото: interesting-information.ru

В Инстаграме появилось видео спасения косули на Зейском водохранилище. Животное выбежало на лед и оказалось на пути движения нескольких автомобилей.

Видео опубликовали в аккаунте mreporter_blg. В операции спасения животного приняли участие сразу несколько человек. Двое мужчин смогли дотащить косулю до берега и отпустили испуганное животное в лес. Автор видео за кадром сообщил, что у детеныша косули разбита морда.

«Молодцы, блогодарочка этим людям», – написал в комментариях пользователь под ником Sidorenkoevgenij.

«Этих косуль сотнями стреляют охотники, а тут спасают для чего-то», – не согласился shumsanya499.