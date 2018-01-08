Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
8 января 2018, 16:38 1

В Приамурье циркулируют парагрипп, аденовирусы и РС вирусы

В Приамурье циркулируют парагрипп, аденовирусы и РС вирусы
Фото: balashover.ru

Сезонное распространение заболеваемости в Приамурье связано с циркуляцией среди населения вирусов не гриппозной этиологии – это РС вирусы, аденовирусы и парагрипп. Об эпидемиологической обстановке за 1 неделю 2018 года сообщает Роспотребнадзор.

Большая часть заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (83,2 %) ­– дети до 17 лет. В целом же показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 47,9 %. Пока в области не регистрировали лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

Ниже контрольного уровня и показатель заболеваемости внебольничными пневмониями. Количество заболевших при этом традиционно увеличивается наряду с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает родителей не допускать детей после новогодних каникул в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний и своевременно обращаться к врачу.

Просмотров всего: 1820

#дети #здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А теперь расскажите нам, сколько из когорты заболевших привились прошлой осенью?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 4

Трое амурчан заразились геморрагической лихорадкой от грызунов
Общество

Новые пенсии в 2018 году получат 7 юных амурчан
Общество

Новый вид пенсии появился в России

Спорт

Амурские хоккеисты начали готовиться к международному матчу на границе