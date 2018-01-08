В Приамурье циркулируют парагрипп, аденовирусы и РС вирусы

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Сезонное распространение заболеваемости в Приамурье связано с циркуляцией среди населения вирусов не гриппозной этиологии – это РС вирусы, аденовирусы и парагрипп. Об эпидемиологической обстановке за 1 неделю 2018 года сообщает Роспотребнадзор.

Большая часть заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (83,2 %) ­– дети до 17 лет. В целом же показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 47,9 %. Пока в области не регистрировали лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

Ниже контрольного уровня и показатель заболеваемости внебольничными пневмониями. Количество заболевших при этом традиционно увеличивается наряду с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает родителей не допускать детей после новогодних каникул в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний и своевременно обращаться к врачу.