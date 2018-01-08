Александр Галушка: Дальнему Востоку не хватает современных поликлиник и культурных центров

Фото: Газета.ру

«Если сравнивать с 2013 годом, когда мы только начинали свою работу, отток сократился более чем в два раза. Но нам важно не просто его остановить – наша задача увеличить приток населения на Дальний Восток, сделать так, чтобы люди переезжали в регион, использовали возможности для самореализации, связывали свою судьбу с Дальним Востоком, создавали семьи, рожали детей, были счастливы. Это и есть развитие региона», – рассказал Александр Галушка.

Для привлечения инвестиций на Дальнем Востоке созданы ТОРы и свободный порт Владивосток. В регион привлечено более 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций и запущено 86 новых предприятий. Благодаря им уже создано более семи тысяч рабочих мест. К 2025 году появится более 115 тысяч современных, высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, отметил министр.

«Конечно, человеку нужно жить, отдыхать, проводить время, заниматься саморазвитием. Дальнему Востоку, конечно, не хватает современных поликлиник, культурных центров, кинотеатров, музеев. Это естественные вопросы, над которыми мы также работаем. В январе 2018 года будут подготовлены комплексные планы социального обустройства новых точек роста дальневосточных территорий. Чрезвычайно важно, чтобы эти планы не висели в воздухе», – заявил министр по развитию Дальнего Востока.

Кадры для дальневосточной экономики привлекает Агентство по развитию человеческого капитала. На новые предприятия приезжают работать специалисты из Сочи, Магнитогорска, Липецка, Калуги, Санкт-Петербурга, Кемерова, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краёв, Московской области.

«Сейчас на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей: он должен не только достичь среднероссийского значения во всех сферах от здравоохранения, ЖКХ и образования до спорта, культуры и общественной безопасности, но и в ближайшей перспективе превысить его. Ровно такая задача поставлена президентом нашей страны», – сообщил Галушка.