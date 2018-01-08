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8 января 2018, 16:14 21

Александр Галушка: Дальнему Востоку не хватает современных поликлиник и культурных центров

Александр Галушка: Дальнему Востоку не хватает современных поликлиник и культурных центров
Фото: Газета.ру

За последние три года на Дальнем Востоке удалось сократить отток населения более чем в два раза. Однако работа в этом направлении только началась, заявил в интервью RT министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Если сравнивать с 2013 годом, когда мы только начинали свою работу, отток сократился более чем в два раза. Но нам важно не просто его остановить – наша задача увеличить приток населения на Дальний Восток, сделать так, чтобы люди переезжали в регион, использовали возможности для самореализации, связывали свою судьбу с Дальним Востоком, создавали семьи, рожали детей, были счастливы. Это и есть развитие региона», – рассказал Александр Галушка.

Для привлечения инвестиций на Дальнем Востоке созданы ТОРы и свободный порт Владивосток. В регион привлечено более 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций и запущено 86 новых предприятий. Благодаря им уже создано более семи тысяч рабочих мест. К 2025 году появится более 115 тысяч современных, высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, отметил министр.

«Конечно, человеку нужно жить, отдыхать, проводить время, заниматься саморазвитием. Дальнему Востоку, конечно, не хватает современных поликлиник, культурных центров, кинотеатров, музеев. Это естественные вопросы, над которыми мы также работаем. В январе 2018 года будут подготовлены комплексные планы социального обустройства новых точек роста дальневосточных территорий. Чрезвычайно важно, чтобы эти планы не висели в воздухе», – заявил министр по развитию Дальнего Востока.

Кадры для дальневосточной экономики привлекает Агентство по развитию человеческого капитала. На новые предприятия приезжают работать специалисты из Сочи, Магнитогорска, Липецка, Калуги, Санкт-Петербурга, Кемерова, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краёв, Московской области.

«Сейчас на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей: он должен не только достичь среднероссийского значения во всех сферах от здравоохранения, ЖКХ и образования до спорта, культуры и общественной безопасности, но и в ближайшей перспективе превысить его. Ровно такая задача поставлена президентом нашей страны», – сообщил Галушка.

Просмотров всего: 746

#Дальний Восток #работа

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • не люблю

    не люблю
    8 часов назад

    так вы Алекандр Галушка , возьмите на личный контроль и реально в этом году достройте берегоукрепление в Благовещенске, и спортивный комплекс в Белогорске, а не рассказывайте как космические корабли бороздят просторы большого театра (классика)

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    да у него денег нет

  • Victrix

    Victrix
    7 часов назад

    Если я сейчас начну рассказывать чего не хватает Дальнему Востоку, целое произведение получится.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    7 часов назад

    Да смотри прозрел. То что известно даже безграмотной бабке нашим министрам становиться понятным только перед выборами.

  • архивная

    архивная
    7 часов назад

    Очередная предвыборная суета,обычное явление,неужели найдутся люди,кто поверит этим обещаниям на бумаге.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    7 часов назад

    И накой государство этого никчёмного утырка содержит?

    Деньги девать некуда?

    Его босса трутнЁва взашей надобно бы за ненадобностью, а тут ещё один ни за что не отвечающий, ничего не понимающий и ничего не умеющий.

  • витек

    витек
    6 часов назад

    сократился отток, кто хотел и мог уехать, те уже уехали, вот и сократился. Достижения и прогресса добились. Заработки на ДВ если будут выше московских раза в 1,5-2 то и приток будет.

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    И накой государство этого никчёмного утырка содержит?

    Деньги девать некуда?

    Его босса трутнЁва взашей надобно бы за ненадобностью, а тут ещё один ни за что не отвечающий, ничего не понимающий и ничего не умеющий.



    это не государство его содержаит,а ты. ты,и прочие граждане.

    увольте его.

    слабо?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    6 часов назад

    Какие они там все в Московии умненькие , балтать языками научились, а когда за свой базар уже отвечать будете.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Алекс К

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    И накой государство этого никчёмного утырка содержит?

    Деньги девать некуда?

    Его босса трутнЁва взашей надобно бы за ненадобностью, а тут ещё один ни за что не отвечающий, ничего не понимающий и ничего не умеющий.



    это не государство его содержаит,а ты. ты,и прочие граждане.

    увольте его.

    слабо?



    Это возможно только вместе с вовой.

    Ручное управление, ставленники...

    Поимааишшшш?

    Лояльность прежде всего.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Ксаныч

    Какие они там все в Московии умненькие , балтать языками научились, а когда за свой базар уже отвечать будете.



    Не при этом режиме точно.

    Если за трёп их работу оценивать-херои.

    А по конкретным результатам - утырки брехливые.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Ага, Дальнему Востоку ващета не хватает лунопарка с артационами, абсерваторий с башенками и открытых бассейнов с водоканалами.

    Что за чушь городит этот чиновник?

    Отток кого он там сократил? Или он в статистику приезжих из Средней Азии включает?.. Этот персонаж во власти понимает, ЗАЧЕМ люди на Дальнем Востоке вообще нужны? Какие поликлиники, если не могут обеспечить перевозку тяжелого больного из одного медучреждения в другое? Что городит этот представитель власти?!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Сергей Труш

    . Этот персонаж во власти понимает, ЗАЧЕМ люди на Дальнем Востоке вообще нужны?



    Ему не надо.

    Он на роль Лунтика вне конкурса пройдёт без всякого грима . Т.ч. у него тылы если чё прикрыты.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 часов назад

    Очередной умник! Работа только начинается. А что вы 20 лет делали?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 часов назад

    Про Торы заливают все красиво. Работы завались! На этих торах все сокращенно по максимуму. Работают без выходных. Штат работников сокращен.

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    artur-cyrybkoОчередной умник! Работа только начинается. А что вы 20 лет делали?


    +++

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 часов назад

    Предприятия уже года три работают в три смены. А три смены, это нет выходных. Каждый день у тебя выпадают рабочие часы. Так разве можно? Без выходных.

  • Геральт

    Геральт
    5 часов назад

    так и хочется открыть глаза министру - отток сократился не потому как он там чтото сделал, а потому как те кто хотел и мог слинять уже слиняли отсюда. Откуда их набрали в министры, простигосподи.

  • mix23

    mix23
    2 часа назад

    Хорошо когда получаешь нехилую з/п а с тебя только требуется трепаться языком, никакой ответственности просто НЕТ... толи вася крановщик или инженер.. работает как проклятый, несет ответственность за свои решения и получает жалкие копейки. так вот до тех пор, пора штанопротиратель вроде этого небритого оленя живет лучше инженера, не встанет россияния с колен. и валить будут отсюда как и валят - пачками, потому что кто побывал на западе тот знает что ДВ это деревня и дело вовке до нее нет вообще никакого

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    зачем колонии всё это?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    Дальнему Востоку не хватает современных поликлиник и культурных центров



    Чо? Правда-правда?

    Только узнали?

    И, аккурат, прямо перед выборами!

    А где же был Гарант и его прислужники раньше?

    Да и электорат кричал об этом!

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