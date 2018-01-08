ЦИК принял документы от 15 самовыдвиженцев на выборы президента

В Центризбиркоме России завершили принимать документы у самовыдвиженцев, пожелавших бороться за пост президента. Накануне Центризбирком работал до полуночи и принял документы от пяти претендентов. Среди них основатель общественного движения «Дети СССР» Тристан Присягин, самовыдвиженцев из Москвы Василия Пугачева и из Челябинской области Виктора Черепанова.

Ранее ЦИК зарегистрировал три группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов – президента РФ Владимира Путина, предпринимателя, лидера движения «Возрождение» Александра Чухлебова, и депутата Костромской облдумы, заслуженного изобретателя РФ Владимира Михайлова. Михайлов и Путин уже открыли специальные избирательные счета и имеют право собирать подписи в свою поддержку и вести агитацию. Чухлебов из предвыборной гонки выбыл. У него оказался вид на жительство в Финляндии и по российскому законодательству он не может из-за этого участвовать в выборах главы государства. ЦИК обратился в Верховный суд России для отмены решения о регистрации группы избирателей в его поддержку, ходатайство удовлетворили.

Еще семи кандидатам-самовыдвиженцам отказали в регистрации созданных в их поддержку групп избирателей. Так ЦИК решил, что из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению блогер Алексей Навальный не может участвовать в выборах. Этот отказ Навальный пытался оспорить в Верховном суде, а затем и в апелляционной инстанции, но проиграл.

Также ЦИК не допустил к выборам журналиста Олега Лурье из-за того, что с момента погашения его судимости по тяжкому преступлению прошло менее десяти лет, и бизнесмена Сергея Полонского из-за того, что в собрании избирателей в его поддержку приняло участие менее 500 человек. Из-за нарушений при проведении собраний избирателей и непредоставления необходимых документов также ЦИК отказал супруге и советнику муфтия Дагестана, главному редактору журнала «Ислам» Айна Гамзатовой и общественному деятелю Татьяне Воловик, представляющей интересы обманутых дольщиков.

Каждый самовыдвиженец должен был лично представить в ЦИК ходатайство о регистрации группы избирателей, созданной в его поддержку, нотариально заверенный протокол регистрации членов группы, протокол собрания группы, письменное заявление о согласии баллотироваться, сведения о размере и источниках дохода кандидата и его супруга за шесть лет, данные об имуществе, ценных бумагах и банковских вкладах. Необходимо было уведомить избирком и о принадлежащей кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимости за рубежом и обязательствах имущественного характера за границей, представить сведения о крупных расходах, превышающих совокупный доход кандидата и супруга за последние три года.

Для того чтобы быть зарегистрированными на выборах, самовыдвиженцам нужно собрать не менее 300 тысяч подписей. В одном регионе при этом может быть собрано не более 7,5 тысячи подписей. 100 тысяч подписей требуется собрать кандидатам от непарламентских партий, кандидаты от парламентских партий освобождены от сбора подписей.

Регистрировать кандидатов в ЦИК начали 27 декабря 2017 года. Документы и подписи избирателей в ЦИК можно предоставить до 18:00 31 января. На проверку у ЦИК есть 10 дней. Регистрацию прошел пока только лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Выборы президента России пройдут 18 марта.