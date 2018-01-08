В Приамурье насмерть сбили бездомного

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Авария со смертельным исходом произошла 8 января в Белогорске. Личность погибшего до сих пор устанавливается. Предположительно, под колеса попал человек без определенного места жительства.

ДТП произошло ночью в 2:38 в микрорайоне Транспортный. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте по Никольскому шоссе и попал под колеса автомобиля.

Личность сбитого насмерть человека пока не установлена. О том, что это лицо без определенного места жительства, сделали вывод по внешним признакам, сообщили в администрации Белогорска.