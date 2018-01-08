Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
8 января 2018, 15:06 3

В Приамурье насмерть сбили бездомного

В Приамурье насмерть сбили бездомного
Фото: kubantv.ru

Авария со смертельным исходом произошла 8 января в Белогорске. Личность погибшего до сих пор устанавливается. Предположительно, под колеса попал человек без определенного места жительства.

ДТП произошло ночью в 2:38 в микрорайоне Транспортный. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте по Никольскому шоссе и попал под колеса автомобиля.

Личность сбитого насмерть человека пока не установлена. О том, что это лицо без определенного места жительства, сделали вывод по внешним признакам, сообщили в администрации Белогорска.

Просмотров всего: 1944

#ДТП #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Roker

    Roker
    8 часов назад

    Так сбивший гонщик сотрудник администрации города? Иначе почему они дают комментарии?

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Видимо специалисты по шмотью.

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад

    Если сбить сотрудника администрации, он будет лежать чистенький, трезвенький, в смокинге и с бабочкой...

    Надеюсь, автоэкспертиза честно сделает вывод о возможности водителя предотвратить наезд!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 28

В Белогорске девушка покончила с собой
Происшествия

С трассы Благовещенск – Свободный слетели две иномарки: есть пострадавшие
Происшествия 8

Автомобилист снес электроопору в центре Благовещенска
Происшествия

В Амурской области за сутки c трассы слетели два автомобиля