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8 января 2018, 14:57 0

Новый вид пенсии появился в России

Новый вид пенсии появился в России

Социальная пенсия детям-подкидышам, информация о родителях которых неизвестна, появилась с этого года в России. Всех детей, оставшихся без родителей, уравняли в правах, сообщает «Российская газета».

Пенсия детям-сиротам была положена и ранее. Полагалась она в связи с потерей кормильца, а подкидышам такие выплаты положены не были, так как юридически у них не было родителей.

Изменения коснулись не только подкидышей, но и всех малышей, мама и папа которых неизвестны. К примеру, если детей нашли на улице.

Пенсии будут получать все, у кого отсутствовали сведения о родителях при регистрации. Дети до 18 лет будут получать пенсию в 10 068 рублей. При этом если они поступят в вуз на очное отделение, пенсию оставят до 23 лет.

Новую пенсию с 2018 года начнут платить примерно четырем тысячам подкидышей, подсчитали в Пенсионном фонде России. Средства будут поступать на счета детей, а распоряжаться ими будут опекуны.

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#дети #Пенсионный фонд

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