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8 января 2018, 14:07 17

Стаи бездомных собак на привокзальной площади Тынды пугают местных жителей

Стаи бездомных собак на привокзальной площади Тынды пугают местных жителей
Фото из паблика "Тында — крайняя точка Москвы"

Безнадзорные собаки атаковали привокзальную площадь столицы БАМа. На это местные жители пожаловались в газету «БАМ» и прислали фотографии.

Большое количество бродячих собак напугало людей. На фото, которое читатели прислали в редакцию, видно, что животные облюбовали железнодорожную платформу.

«Вот такую ужасную картину недавно наблюдал на вокзале Тынды! Полчище собак — больших и маленьких, злых и добрых! От такой внушительной стаи охватывает ужас! Страшно за детей, даже взрослые с трудом унесут ноги, если эта стая нападет. Голодные и злые бездомные собаки — бич нашего города!» – написали пользователи в паблике «Тында — крайняя точка Москвы» в соцсетях.

Фотография была сделана, когда на перроне вокзала шла посадка на фирменный поезд «Гилюй». Читатели разделились на два лагеря: одни обвинили самих тындинцев, которые бросают собак, другие уверены, что местные власти слабо занимаются проблемой бездомных собак.

«Во всем виноваты люди, переехали с бараков и бросили своих собак. А собачки размножаются. Лучше бы искали приют или потихоньку стерилизовали бедных собачек», – пишет один из пользователей.

«Это очень страшно. Конечно, люди виноваты, что они (собаки) бездомные. Но решайте что-то. У нас в Беркаките четыре года назад мальчика загрызли насмерть. Люди жаловались в администрацию посёлка, но никто ничего не сделал. Пока не случилась эта трагедия», – рассказала Елена Лейфельд.

Просмотров всего: 1070

#животные #СМИ #Тында

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    10 часов назад

    В Год Собаки разогнать местных жителей пр - ами, самых буйных привлечь по статье за разжигание межсобачьей розни.

  • Алекsей

    Алекsей
    10 часов назад

    Может они тоже кого-то дружно провожали после новогодних праздников)))

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад

    Да ладно!

    Бездомыши все ласковые и добрые.

    Просто люди злые ходят по собачьей территории и дразнят добрых собачек.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    9 часов назад

    Год собаки. Собак в этом году нельзя обижать; иначе удачи ни в чём не будет. Наоборот, кормить надо их всех и пристраивать всяко разно в добрые руки.

  • Shift

    Shift
    9 часов назад

    ольга лебедева

    Год собаки. Собак в этом году нельзя обижать; иначе удачи ни в чём не будет. Наоборот, кормить надо их всех и пристраивать всяко разно в добрые руки.



    то есть вас тока это останавливает? что она символ там какой-то?..а так долбите их повсюду и везде?..

  • Gangstarr

    Gangstarr
    9 часов назад

    ольга лебедеваГод собаки. Собак в этом году нельзя обижать; иначе удачи ни в чём не будет. Наоборот, кормить надо их всех и пристраивать всяко разно в добрые руки.


    а курятину в год петуха можно было есть? и т. п.

  • Shift

    Shift
    9 часов назад

    Андрей! Символы нельзя жрать!

  • Gangstarr

    Gangstarr
    9 часов назад

    OldlordДа ладно!

    Бездомыши все ласковые и добрые.

    Просто люди злые ходят по собачьей территории и дразнят добрых собачек.


    понастроили городов и ещё смеют жить в них не давая покоя собачкам.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    9 часов назад

    ShiftАндрей! Символы нельзя жрать!


    тогда символы надо сменить некоторые. Год камня, год земли и проч..

  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    Gangstarr

    Shift

    Андрей! Символы нельзя жрать!



    тогда символы надо сменить некоторые. Год камня, год земли и проч..



    А если асфальтная болезнь, скажут камни и земля поднялись и напали на трезвых тындинцев)))

  • ландыш53

    ландыш53
    8 часов назад

    Собачий год. Я заметила что у нас в городе очень активизировались собачьи стаи. Раньше по три четыре собачьи стаи бегали а сегодня насчитала двенадцать штук. А что будет дальше Вечером страшно выйти на улицу . Куда ни глянь; везде собаки Это в Благовещенске

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    8 часов назад

    Рейтинги что ли упали у амуринфо? Так пьют все. Напьются, вернутся на форум

  • Tina22

    Tina22
    7 часов назад

    ландыш53

    Собачий год. Я заметила что у нас в городе очень активизировались собачьи стаи. Раньше по три четыре собачьи стаи бегали а сегодня насчитала двенадцать штук. А что будет дальше Вечером страшно выйти на улицу . Куда ни глянь; везде собаки Это в Благовещенске



    а вы сфотайте и в газету!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Все засрали и в Благовещенске. Всюду мерзлыми камнями говно по обочинам и дворовым тропинкам

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    А два грейдера чистый асфальт дерут возле администрации под окнами по 50 лет.

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    OT

    Все засрали и в Благовещенске. Всюду мерзлыми камнями говно по обочинам и дворовым тропинкам



    Ты ещё окурки и пустую тару посчитай!

    Больше людей не срёт никто из живых!

    Да и по обочинам и тропинкам ходить нефиг.

    Есть тротуары для человеков.

  • холостяк

    холостяк
    21 минута назад

    Экая невидаль стая собак для статьи? Да в каждом городе их полно, вот если бы написали стая медведей встречает поезда вот это была бы статья

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