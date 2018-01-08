Стаи бездомных собак на привокзальной площади Тынды пугают местных жителей

Фото из паблика "Тында — крайняя точка Москвы"

Большое количество бродячих собак напугало людей. На фото, которое читатели прислали в редакцию, видно, что животные облюбовали железнодорожную платформу.

«Вот такую ужасную картину недавно наблюдал на вокзале Тынды! Полчище собак — больших и маленьких, злых и добрых! От такой внушительной стаи охватывает ужас! Страшно за детей, даже взрослые с трудом унесут ноги, если эта стая нападет. Голодные и злые бездомные собаки — бич нашего города!» – написали пользователи в паблике «Тында — крайняя точка Москвы» в соцсетях.

Фотография была сделана, когда на перроне вокзала шла посадка на фирменный поезд «Гилюй». Читатели разделились на два лагеря: одни обвинили самих тындинцев, которые бросают собак, другие уверены, что местные власти слабо занимаются проблемой бездомных собак.

«Во всем виноваты люди, переехали с бараков и бросили своих собак. А собачки размножаются. Лучше бы искали приют или потихоньку стерилизовали бедных собачек», – пишет один из пользователей.

«Это очень страшно. Конечно, люди виноваты, что они (собаки) бездомные. Но решайте что-то. У нас в Беркаките четыре года назад мальчика загрызли насмерть. Люди жаловались в администрацию посёлка, но никто ничего не сделал. Пока не случилась эта трагедия», – рассказала Елена Лейфельд.