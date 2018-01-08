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8января
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сегодня, 12:08 0

С трассы Благовещенск – Свободный слетели две иномарки: есть пострадавшие

С трассы Благовещенск – Свободный слетели две иномарки: есть пострадавшие
Фото: instagram.com

Авария вечером 7 января произошла на 94 километре трассы Благовещенск – Свободный. Две иномарки столкнулись в 18 часов. Различные травмы получили двое амурчан.

Вечером на заснеженной дороге столкнулись автомобили Honda Prelude и Toyota ist. Причина аварии неизвестна, в обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Травмы в ДТП получили водитель «хонды» и пассажир «тойоты». Оба пострадавших – совершеннолетние.

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#ДТП #происшествия

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