С трассы Благовещенск – Свободный слетели две иномарки: есть пострадавшие

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Авария вечером 7 января произошла на 94 километре трассы Благовещенск – Свободный. Две иномарки столкнулись в 18 часов. Различные травмы получили двое амурчан.

Вечером на заснеженной дороге столкнулись автомобили Honda Prelude и Toyota ist. Причина аварии неизвестна, в обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Травмы в ДТП получили водитель «хонды» и пассажир «тойоты». Оба пострадавших – совершеннолетние.