В Приамурье ночью тушили четырёхэтажный жилой дом

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Квартира в жилой четырехэтажке Прогресса загорелась вечером 7 января. Когда пожарные прибыли на место, из окон коммунальной квартиры шел густой черный дым.

Пожар возник в доме, расположенном в районе поселка Новорайчихинск, который входит в состав пгт Прогресс. Бороться с огнем на место отправились 6 человек Прогрессовского пожарно-спасательного гарнизона. Эвакуировать жителей не пришлось, люди сами покинули квартиры. Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось за 7 минут.

Огонь повредил в пострадавшей квартире мебель и вещи на общей площади в 10 квадратных метров. Теперь специалистам предстоит установить причину и виновника возгорания.