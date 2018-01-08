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8января
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сегодня, 11:37 0

В Приамурье ночью тушили четырёхэтажный жилой дом

В Приамурье ночью тушили четырёхэтажный жилой дом
Фото: 28.mchs.gov.ru

Квартира в жилой четырехэтажке Прогресса загорелась вечером 7 января. Когда пожарные прибыли на место, из окон коммунальной квартиры шел густой черный дым.

Пожар возник в доме, расположенном в районе поселка Новорайчихинск, который входит в состав пгт Прогресс. Бороться с огнем на место отправились 6 человек Прогрессовского пожарно-спасательного гарнизона. Эвакуировать жителей не пришлось, люди сами покинули квартиры. Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось за 7 минут.

Огонь повредил в пострадавшей квартире мебель и вещи на общей площади в 10 квадратных метров. Теперь специалистам предстоит установить причину и виновника возгорания.

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#пожары

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