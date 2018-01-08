Амурские хоккеисты начали готовиться к международному матчу на границе

Фото пресс-службы правительства Амурской области

В Благовещенске начались тренировки сборных команд по хоккею, которые примут участие в международном матче на Амуре. На лед выйдут дети и юноши из Благовещенска, Свободного и Новобурейского.

В международном матче по хоккею примут участие дети 9-10 лет и юноши 17-18 лет. Так же как и в прошлом году, на лед выйдут две российские и две китайские команды. Приамурье представят сборные, в которых большая часть игроков – благовещенцы. Также в состав команд вошли хоккеисты из Свободного и Новобурейского. Для совместных тренировок они приехали в областной центр.

«Сегодня мы наблюдаем, что тренируются три команды из Свободного, Новобурейского и Благовещенска. В этих населенных пунктах есть инфраструктура: в Новобурейском мы построили каток, в Свободном есть крытый лед, в Благовещенске. К нам приезжают подготовленные дети, которые входят в команду Амурской области и могут сыграть на международном уровне», – сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

На первой совместной тренировке юных хоккеистов на стадионе «Спартак» побывали губернатор Приамурья Александр Козлов и директор регионального центра спортивной подготовки Михаил Лапин. В прошлом году Александр Козлов и сам выходил на лед Амура. Первый в истории международный хоккейный матч на границе прошел 14 января 2017 года.

«Я в прошлом году играл в хоккей, и, зная о том, что ты представляешь интересы страны, что об этом знает президент РФ, я относился к этому щепетильно, и мы старались. И эти ребята тоже будут стараться. Это командная игра, ответственная, и в нее играют настоящие мужчины», – добавил глава региона.

Команды России и Китая, которым предстоит сыграть на международном матче, раньше уже встречались на льду. О совместном развитии хоккея минспорта Амурской области и управление по физической культуре и спорту города Цицикар (КНР) договорились в ноябре прошлого года. Совместные спортивные мероприятия внесли в календарь, и теперь команды будут встречать каждый квартал как на китайской, так и на российской стороне. Популярность хоккея в Приамурье растет с каждым годом, отмечают в минспорта.

«Мы проводим в Приамурье первенство области по хоккею по 6 возрастам. Такого никогда раньше не было в регионе. Сегодня есть большая перспектива иметь хорошую сборную команду Амурской области и детскую, и юношескую, а в последующем и взрослую», – сказал директор РЦСП Михаил Лапин.

Устанавливать хоккейную коробку на льду Амура начали 3 января. На границе соберут коробку, зальют ледовое поле и установят трибуны на 600 зрителей. Для игроков поставят теплые палатки. Завершить работы должны к 10 января.

Международный матч пройдет 14 января. Игра начнется в 14:00. Транслировать матч будут на областном телевидении, а также на экране, который специально установят на набережной Амура. Для зрителей будет работать полевая кухня, все желающие смогут попробовать гречневую кашу.

После международной встречи хоккейную коробку с Амура перевезут в Моховую Падь. В минспорта отметили, что в этом районе Благовещенска много ребят, которые занимаются хоккеем, а имеющаяся там деревянная коробка не отвечает современным требованиям.