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сегодня, 10:16 5

Автомобилист снес электроопору в центре Благовещенска

Автомобилист снес электроопору в центре Благовещенска
Фото: instagram.com

Неизвестный водитель на иномарке в ночь на 8 января врезался в бетонную электроопору на улице Калинина между улицами Ломоносова и Забурхановской. Рулевой бросил автомобиль на месте ДТП и скрылся, его разыскивает полиция.

От удара электроопора повисла на проводах. Из-за этого некоторые дома здесь остались без электроснабжения. Городские службы оперативно устранили повреждения и к 4 часам утра восстановили подачу электроэнергии.

Водитель с места аварии скрылся, бросив автомобиль Toyota Cresta на проезжей части. Машину увезли на арестплощадку. Полицейские устанавливают, кто находился за рулем в момент аварии.

Просмотров всего: 1286

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Красава.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Опоры спасают население.

  • ay

    ay
    1 час назад

    покатун заявит об угоне. инфа - 146%.

  • Алекsей

    Алекsей
    57 минут назад

    От себя не убежит!

  • Oldlord

    Oldlord
    25 секунд назад

    ay

    покатун заявит об угоне. инфа - 146%.



    Это ещё ему доказать придётся!

    Уж в этом-то следователи разберутся!

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