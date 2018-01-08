Автомобилист снес электроопору в центре Благовещенска

Фото: instagram.com

Неизвестный водитель на иномарке в ночь на 8 января врезался в бетонную электроопору на улице Калинина между улицами Ломоносова и Забурхановской. Рулевой бросил автомобиль на месте ДТП и скрылся, его разыскивает полиция.

От удара электроопора повисла на проводах. Из-за этого некоторые дома здесь остались без электроснабжения. Городские службы оперативно устранили повреждения и к 4 часам утра восстановили подачу электроэнергии.

Водитель с места аварии скрылся, бросив автомобиль Toyota Cresta на проезжей части. Машину увезли на арестплощадку. Полицейские устанавливают, кто находился за рулем в момент аварии.