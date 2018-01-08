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После трагедии на фабрике под Новосибирском пожарные проверят амурские производства

После трагедии на фабрике под Новосибирском пожарные проверят амурские производства
Фото: 28.mchs.gov.ru

Производственно-складские помещения в Приамурье проверят амурские инспекторы по пожарному надзору. Рейды решили организовать после страшного пожара на фабрике обуви под Новосибирском, который унес жизни 10 человек.

Более 120 производств и складов предстоит посетить амурским инспекторам. Столько объектов располагается на территории Приамурья. Цель рейдов – обеспечить безопасность объектов малого и среднего бизнеса, которые работают в выходные и нерабочие праздничные дни.

Особое внимание инспекторы уделят содержанию территории и помещений, в том числе эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре при их наличии, а также действиям работников при пожаре, правилам вызова пожарно-спасательных подразделений и применению первичных средств пожаротушения. Государственные инспекторы не только проверят соблюдение требований, но и разъяснят как действовать в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также напомнят о правилах эксплуатации электроприборов, отопительных печей.

«Проводимые оперативно-профилактические мероприятия позволят минимизировать риск повторения трагедии, произошедшей 4-го января в Новосибирской области, где в результате пожара погибли 10 работников склада и производственного цеха на обувной фабрике в поселке Чернореченский», – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области.

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#МЧС

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Более 120 производств и складов предстоит посетить амурским инспекторам. Столько объектов располагается на территории Приамурья.



    Не густо. Я уж грешным делом подумал, фабрики и заводы на амурской земле запускать начали с зарплатой для жизни, а не выживания на амурской земле, в тех условиях, куда загнало эффективное руководство своими поборами и "эффективным развитием". При СССР более 100 производств реально работающих было только в одном Благовещенске, на какой - то ветке даже считали форумчане и названия комментировали.

  • KenshiN

    KenshiN
    1 час назад

    Цель рейдов – обеспечить безопасность объектов малого и среднего бизнеса, которые работают в выходные и нерабочие праздничные дни.

    Идите в пекло! Цель рейдов - коррупция, взяточничество, лоббирование интересов родственников занимающихся противопожарными сигнализациями и инвентарём. Чего - то не работают указы и законы президента по сморщиванию бизнеса.

    Лично занимался вопросом с начальником ТБ когда выписывали штрафы за старые нормы на старые требования не имеющие силу. И вы думаете инспектор несет ответственность? Даже суд не может его привлечь за халатность, я уже не говорю о тех, у кого жёны занимаются совсем случайно торговлей именно связанной с противопожарной безопасностью.

    Кто решил рейды делать? Назовите этих бдящих за безопасность.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Вот я не пойму, президент же сказал уменьшить количество проверок.. а здесь, бац и всероссийская проверка...

    Может для начала, проверить инспекторов, ко орые в Новосибирске допустили такие последствия...? А сейчас, конечно, найдут недочеты, и накажут показательно десяток предпринимателей..

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