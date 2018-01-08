После трагедии на фабрике под Новосибирском пожарные проверят амурские производства

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Производственно-складские помещения в Приамурье проверят амурские инспекторы по пожарному надзору. Рейды решили организовать после страшного пожара на фабрике обуви под Новосибирском, который унес жизни 10 человек.

Более 120 производств и складов предстоит посетить амурским инспекторам. Столько объектов располагается на территории Приамурья. Цель рейдов – обеспечить безопасность объектов малого и среднего бизнеса, которые работают в выходные и нерабочие праздничные дни.

Особое внимание инспекторы уделят содержанию территории и помещений, в том числе эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре при их наличии, а также действиям работников при пожаре, правилам вызова пожарно-спасательных подразделений и применению первичных средств пожаротушения. Государственные инспекторы не только проверят соблюдение требований, но и разъяснят как действовать в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также напомнят о правилах эксплуатации электроприборов, отопительных печей.

«Проводимые оперативно-профилактические мероприятия позволят минимизировать риск повторения трагедии, произошедшей 4-го января в Новосибирской области, где в результате пожара погибли 10 работников склада и производственного цеха на обувной фабрике в поселке Чернореченский», – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области.