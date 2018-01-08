В Приамурье похолодает: прогноз погоды на 8 января

В Приамурье 8 января ожидается слабый снег практически во всех районах области. Выбивается из общей картины Благовещенск – здесь снега не будет, а температура воздуха составит минус 13 градусов.

На большей части территории Приамурья 8 января установится температура от 12 до 17 градусов мороза. Местами по северным районам столбик термометра опустится до 27 градусов ниже нуля. В целом в регионе, по прогнозу синоптиков Амурского гидрометцентра, будет небольшая облачность. Местами выпадет слабый снег, который может привести к снежным накатам на дорогах.

В областной столице днем температура опустится до 12-14 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается, а северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.