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7 января 2018, 21:26 0

В Амурской области за сутки c трассы слетели два автомобиля

В Амурской области за сутки c трассы слетели два автомобиля

На региональных дорогах Приамурья за сутки случилось два ДТП. Одно из них произошло в Свободненском районе, второе – в Ивановском. В обоих случаях автомобили слетели с трассы. По предварительной информации, погибших нет, только пострадавшие.

Об обеих авариях сообщают в соцсетях. Первое ДТП случилось накануне вечером в Свободненском районе. Водитель «тойоты» не справился с управлением и перевернулся.

Вторая авария произошла днем 7 января между Солнечным и Среднебелой в Ивановском районе. Здесь участником ДТП также стал один автомобиль. Предварительно известно, что причина аварии – так называемое выстрелившее колесо. В итоге водитель «хонды» не смог удержать машину на трассе и слетел.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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