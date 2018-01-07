В Амурской области за сутки c трассы слетели два автомобиля

На региональных дорогах Приамурья за сутки случилось два ДТП. Одно из них произошло в Свободненском районе, второе – в Ивановском. В обоих случаях автомобили слетели с трассы. По предварительной информации, погибших нет, только пострадавшие.

Об обеих авариях сообщают в соцсетях. Первое ДТП случилось накануне вечером в Свободненском районе. Водитель «тойоты» не справился с управлением и перевернулся.

Вторая авария произошла днем 7 января между Солнечным и Среднебелой в Ивановском районе. Здесь участником ДТП также стал один автомобиль. Предварительно известно, что причина аварии – так называемое выстрелившее колесо. В итоге водитель «хонды» не смог удержать машину на трассе и слетел.