Белогорские военнослужащие и их семьи устроили спортивный праздник

Накануне Рождества Христова в Белогорске состоялся спортивный праздник для военнослужащих гарнизона и членов их семей. Площадкой для проведения стал стадион Дома офицеров.

Участники праздника провели забеги на открытой лыжной трассе. Дети военнослужащих катались на горках и рассекали лед в недавно открытой хоккейной коробке. Работал пункт обогрева, где все желающие могли согреться горячим чаем и бутербродами.

Во второй половине 2017 года в парке гарнизонного Дома офицеров был открыт после реставрации сквер имени Героя Советского Союза генерала армии Маргелова. Были восстановлены спортивные объекты парка и создана часть новых.

На территории появился полноценный теннисный корт, секторы для прыжков в длину и других занятий по легкой атлетике. На футбольном поле восстановлен газон, места для болельщиков и здание комментаторской вышки. С приходом зимы была построена хоккейная коробка и открыта лыжная трасса. Сквер и спортивные объекты могут посещать все желающие, сообщает пресс-служба ВВО.