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7 января 2018, 18:16 4

Белогорские военнослужащие и их семьи устроили спортивный праздник

Белогорские военнослужащие и их семьи устроили спортивный праздник

Накануне Рождества Христова в Белогорске состоялся спортивный праздник для военнослужащих гарнизона и членов их семей. Площадкой для проведения стал стадион Дома офицеров.

Участники праздника провели забеги на открытой лыжной трассе. Дети военнослужащих катались на горках и рассекали лед в недавно открытой хоккейной коробке. Работал пункт обогрева, где все желающие могли согреться горячим чаем и бутербродами.

Во второй половине 2017 года в парке гарнизонного Дома офицеров был открыт после реставрации сквер имени Героя Советского Союза генерала армии Маргелова. Были восстановлены спортивные объекты парка и создана часть новых.

На территории появился полноценный теннисный корт, секторы для прыжков в длину и других занятий по легкой атлетике. На футбольном поле восстановлен газон, места для болельщиков и здание комментаторской вышки. С приходом зимы была построена хоккейная коробка и открыта лыжная трасса. Сквер и спортивные объекты могут посещать все желающие, сообщает пресс-служба ВВО.

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#Белогорск #военные #спорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    Почему нет ничего про Мелюкова?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    3 часа назад

    Ну как же нет?! Вот братеев в 18-42 написал)))

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    3 часа назад

    Если отдых-то активный,если праздник-то спортивный

    Может они семействами хотели просто на природу выехать мяса под водочку

    А тут такое!

    "папа,а,папа,я хочу,чтобы слоники побегали!сынок,слоники устали уже!НУ ПААААПАААА!РОТА ПОДЬЕМ,ОДЕТЬ ПРОТИВОГАЗЫ!!!"

  • Belka_89

    Belka_89
    16 минут назад

    Когда в Благовещенске сделают хоть один бесплатный теннисный корт?

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