В 2017 году Роспотребнадзор оштрафовал кредитные организации Приамурья почти на 200 тысяч

В 2017 году управление Роспотребнадзора по Амурской области провело 18 контрольно-надзорных мероприятий в отношении кредитных учреждений и микрофинансовых организаций. Составлено 17 протоколов об административных правонарушениях и наложены административные взыскания в виде штрафов на сумму 186 500 рублей.

Банкам были выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в Роспотребнадзор поступило 201 обращение от амурчан с претензиями на деятельность организаций в сфере предоставления финансовых услуг, которые были рассмотрены в установленные сроки.

Также, по информации управления, в прошлом году был проведен большой комплекс мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области. Так, 15 статей по вопросам оказания финансовых услуг были размещены на официальном сайте управления; трижды должностными лицами управления проводилось консультирование потребителей в торговом центре «Острова» по вопросам финансовой безопасности. Также четырежды специалисты консультировали потребителей в УПФР.

В шести средних и в двух среднеспециальных учебных проводились лекции для учащихся, в том числе по вопросам финансовой грамотности, с подростками разбирались вопросы планирования личного и семейного бюджета, целесообразности покупки товаров в кредит, вопросов безопасности при использовании банковской карты, покупки товаров Интернете, способах мошенничества в данной сфере и так далее.