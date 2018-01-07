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7 января 2018, 15:50 0

В Приамурье установится теплая и немного снежная погода: прогноз на 8 января

В Приамурье установится теплая и немного снежная погода: прогноз на 8 января
Фото: GoodFon

В Амурской области 8 января установится переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит 22…27 градусов мороза, местами – минус 32…37. Днем термометры покажут 12…17 градусов ниже нуля, местами – минус 22…27.

В Благовещенске также ожидается переменная облачность, ночью пройдет слабый снег, днем будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит минус 21…23, днем – минус 12…14, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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