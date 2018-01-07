В поселке Широкий огонь уничтожил гараж вместе с автомобилем

Ночью 7 января в поселке Широкий, который входит в городской округ Райчихинск, произошел пожар. На улице Вахрушева загорелись гараж и автомобиль. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы райчихинского пожарно-спасательного гарнизона в составе четырёх человек и двух единиц техники.

На момент прибытия расчетов гараж и автомобиль горели открытым пламенем. В течение 18 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Но в итоге автомобиль и гараж были уничтожены огнём, а рядом стоящая хозпостройка повреждена на площади два квадратных метра. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области.

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Екатерина PL