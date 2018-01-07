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7 января 2018, 13:04 1

В поселке Широкий огонь уничтожил гараж вместе с автомобилем

Ночью 7 января в поселке Широкий, который входит в городской округ Райчихинск, произошел пожар. На улице Вахрушева загорелись гараж и автомобиль. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы райчихинского пожарно-спасательного гарнизона в составе четырёх человек и двух единиц техники.

На момент прибытия расчетов гараж и автомобиль горели открытым пламенем. В течение 18 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Но в итоге автомобиль и гараж были уничтожены огнём, а рядом стоящая хозпостройка повреждена на площади два квадратных метра.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • тандем

    тандем
    10 часов назад

    Причина пожара - хололод. В посёлке Широком в районе интерната в 6:00 температура была -32 градуса. Как вам диагноз?

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