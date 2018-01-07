Жители Дальнего Востока увидят «кровавую Луну»

Фото: imfromdenver.com

Спустя месяц после празднования Нового года жители Дальнего Востока увидят первое лунное затмение. Оно начнется 31 января в 19:51, а закончится 1 февраля в 01:08 по амурскому времени. Полное лунное затмение носит название «кровавая Луна» – спутник Земли приобретает багрово-красный цвет.

По информации «Журнала наблюдений углеродных звёзд», во время полной фазы этого затмения произойдёт соединение Луны и углеродной звёзды X Рака. Большинство углеродных звёзд при наблюдении в телескоп выглядят красными и оранжевыми. Поэтому соединение Луны красного цвета и углеродной звезды выглядит впечатляющим. Наблюдать яркую Луну можно будет даже без телескопа, если позволит метеоситуация, – без плотных облаков и обильного снега.

Увидеть это затмение можно на большей части Северной Америки, в Северной Европе, Азии, Австралии и России. При этом в России от начала до конца лунное затмение будет видно на Дальнем Востоке и в Сибири. На других территориях будут видны различные фазы затмения (полутеневое, частное), то есть на восходе – чем западнее, тем хуже условия видимости, сообщается на сайте барнаульского планетария.