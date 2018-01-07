Дальний Восток вошел в госпрограмму «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» дополнена дальневосточным разделом. В нем идет речь о приоритетном развитии топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке. Эти изменения прописаны в постановлении правительства РФ от 29 декабря 2017 года.

Реализация госпрограммы на территории ДФО позволит гарантированно обеспечить доступной энергетической и тепловой энергией потребителей макрорегиона, повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов Дальнего Востока.

Задачами программы являются выравнивание цен на электрическую энергию в ДФО до среднероссийского уровня, развитие электрической генерации за счет роста возобновляемых источников энергии, в том числе в удаленных и труднодоступных районах макрорегиона, снижение стоимости и сокращение сроков подключения новых потребителей к электрическим сетям, развитие магистральных электрических сетей, обеспечение газификации Дальнего Востока на уровне не ниже среднероссийского и прочее.

Планируется, что основными результатами реализации задач программы на территории Дальнего Востока станут увеличение на территории ДФО к 2020 году добычи нефти, включая газовый конденсат, уровня газификации потребителей природным газом, выравнивание цен на электрическую энергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

Как сообщает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, выделение «дальневосточных» разделов по развитию в госпрограммах определено постановлением правительства РФ № 1137. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно подчеркивал, что «в госпрограммах должен выделяться отдельный специальный раздел по развитию Дальнего Востока: будь то образование, здравоохранение, ЖКХ, жилищное строительство, и целевые показатели в этом разделе также должны быть опережающего развития – не ниже среднероссийских».