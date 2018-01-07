ОКЦ покажет «Сказку о потерянном времени»

Фото: obovsyom.ru

Благовещенский Общественно-культурный центр приглашает маленьких горожан на «Сказку о потерянном времени». Ее покажут 7 января в 15 часов в большом зале. Постановка больше предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста, но при этом может быть интересна и дошкольникам.

«"Сказка о потерянном времени" – это история мальчика и девочки, которые не хотели учиться и совсем не ценили время. Они хотели, чтобы времени вообще не было, – рассказала сценарист и режиссер спектакля Софья Кечемайхина. – И королева Безвременья решила их проучить. Главные герои через волшебное дупло попадают в её королевство».

В сказочном мире дети встретят танцующих волков, марионеток с молшебной книгой, и многих других героев. Но главная задача – найти Волшебные Часы, которые помогут попасть домой и вернуть Рождество.

«Сказка о потерянном времени» – это традиционный рождественский концерт шоу-балета «Александрия», который коллектив показывает в самом начале года вот уже много лет. В танцевальном спектакле также примут участие актёры народной театральной студии «Дебют» и вокалисты а капелло-группы Round 7.