Китайцев будут привлекать в Приамурье новыми направлениями туризма

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Амурская область в 2018 году отметит 30-летие с начала развития приграничного туризма с КНР. Регион занимает третье место по числу туристов из Китая после Москвы и Приморского края. По словам губернатора Приамурья Александра Козлова, за 11 месяцев 2017 года в регион въехало 90 тысяч туристов из Китая, для сравнения, за весь 2016 год – 80 тысяч.

По словам генерального директора фирмы «Амуртурист» Юлии Тавитовой, спрос на российские продукты питания, золото и янтарь, который наблюдался в области с 2014 года, после укрепления юаня, постепенно падает.

«Китайские группы приезжают к нам регулярно, сезон – с мая по сентябрь. Традиционно их привлекают российский шоколад, какао, вина Краснодарского края, мед, янтарь и ювелирные золотые украшения, но север Китая уже перенасытился. За Амуром уже спокойно продают и наше сгущенное молоко и шоколад "Аленка"», – рассказала Юлия Тавитова.

Она отметила, что после роста курса юаня туристы из приграничной северной провинции Хэйлунцзян, в частности, делали в Благовещенске оптовые закупки, поэтому сейчас интерес к шопингу в Приамурье в основном проявляют жители юга Китая.

Упал интерес у жителей Китая и к меду из Приамурья, об этом рассказал индивидуальный предприниматель Вадим Сухоруких, владелец ООО «Пчелкин дом». Он также добавил, что в Китае мед используют исключительно как лекарство, а дальневосточные сорта слишком сладкие для потребителей из КНР.

«Они предпочитают белый мед, не слишком сладкий. Плюс вкус испорчен у потенциальных покупателей многочисленным поддельным, некачественным медом», – отметил бизнесмен.

По словам главы региона Александра Козлова, в области ведется работа по развитию новых направлений туризма.

«Достигнута договоренность с Нижне-Бурейской ГЭС об организации большого тура с посещением объектов гидроэлектростанции и возможностью порыбачить на водохранилище. Уже можно говорить о начале организованных групповых поездок на космодром Восточный, туристическими компаниями прорабатываются маршруты сельского туризма в села Ивановка, Игнатьево, Черемхово, поселок Новобурейский», – рассказал глава Приамурья.

По словам Тавитовой, туристы из КНР любят «промышленный» туризм: в середине ноября 2017 года через Благовещенск отправилась первая группа китайцев, чтобы посмотреть на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.

«Китайцы любят все новое, они очень любознательные. В 2017 году мы отправляли две группы по маршруту Благовещенск – Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре», – сказала Юлия Тавитова.

Директор института Конфуция в Благовещенском государственном педагогическом университете Николая Кухаренко отметил, что туристов из КНР в Благовещенске также могут заинтересовать уличные массовые театрализованные представления. «Им также интересен пейнтбол и катание на лошадях. Также они любят армянскую и грузинскую кухню», – рассказал Николай Кухаренко.

Китай остается главным торгово-экономическим партнером Приамурья. «Почти 90 % объемов внешней торговли Приамурья приходится на Китай. Наряду с традиционными видами товаров, которые экспортируют в КНР – древесина, лом черных металлов, электроэнергия, область нарастила поставки продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Доля этой группы на сегодня составляет треть от общих объемов экспорта. Основное это, конечно, соя», – отметил губернатор Амурской области.

Обеспечить рост товарооборота и увеличить объем инвестиций в экономику Приамурья должен мост Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур, который планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

«В ноябре 2017 года на встрече глав России и КНР в Пекине достигнуты договоренности о разрешении ввоза зерновых – пшеницы, овса, гречихи из Амурской области. Считаю, что это сыграет существенную роль в наращивании несырьевого экспорта», – отметил губернатор.

Однако, по его словам, пшеница урожая 2017 года «в Китай, возможно, пойдет, но в малом количестве». Дело в требованиях, которая китайская сторона предъявляет экспортерам.

«Ищем партнеров в Китае. Не могу пока сказать, какие объемы пойдут на экспорт. Наши поля и элеваторы должны быть обследованы. Пшеница – подкарантиный вид экспортной продукции. Лицензию, разрешительные документы тем или иным предприятиям Китая на закупку зерновых за границей выдает Пекин, то есть существует определенное квотирование на иностранные зерновые», – объяснила начальник управления продовольственных ресурсов Минсельхоза Приамурья Наталья Тюшникова.