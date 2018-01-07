Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:14 4

Китайцев будут привлекать в Приамурье новыми направлениями туризма

Китайцев будут привлекать в Приамурье новыми направлениями туризма
Фото: turbina.ru

Амурская область в 2018 году ожидает 117 тысяч туристов из Китая, это на 21 % больше, чем в прошлом году. Власти и туроператоры Приамурья рассказали, чем планируют привлекать в область китайских соседей, которые устали от меда и янтаря, пишет агентство «Прайм».

Амурская область в 2018 году отметит 30-летие с начала развития приграничного туризма с КНР. Регион занимает третье место по числу туристов из Китая после Москвы и Приморского края. По словам губернатора Приамурья Александра Козлова, за 11 месяцев 2017 года в регион въехало 90 тысяч туристов из Китая, для сравнения, за весь 2016 год – 80 тысяч.

По словам генерального директора фирмы «Амуртурист» Юлии Тавитовой, спрос на российские продукты питания, золото и янтарь, который наблюдался в области с 2014 года, после укрепления юаня, постепенно падает.

«Китайские группы приезжают к нам регулярно, сезон – с мая по сентябрь. Традиционно их привлекают российский шоколад, какао, вина Краснодарского края, мед, янтарь и ювелирные золотые украшения, но север Китая уже перенасытился. За Амуром уже спокойно продают и наше сгущенное молоко и шоколад "Аленка"», – рассказала Юлия Тавитова.

Она отметила, что после роста курса юаня туристы из приграничной северной провинции Хэйлунцзян, в частности, делали в Благовещенске оптовые закупки, поэтому сейчас интерес к шопингу в Приамурье в основном проявляют жители юга Китая.

Упал интерес у жителей Китая и к меду из Приамурья, об этом рассказал индивидуальный предприниматель Вадим Сухоруких, владелец ООО «Пчелкин дом». Он также добавил, что в Китае мед используют исключительно как лекарство, а дальневосточные сорта слишком сладкие для потребителей из КНР.

«Они предпочитают белый мед, не слишком сладкий. Плюс вкус испорчен у потенциальных покупателей многочисленным поддельным, некачественным медом», – отметил бизнесмен.

По словам главы региона Александра Козлова, в области ведется работа по развитию новых направлений туризма.

«Достигнута договоренность с Нижне-Бурейской ГЭС об организации большого тура с посещением объектов гидроэлектростанции и возможностью порыбачить на водохранилище. Уже можно говорить о начале организованных групповых поездок на космодром Восточный, туристическими компаниями прорабатываются маршруты сельского туризма в села Ивановка, Игнатьево, Черемхово, поселок Новобурейский», – рассказал глава Приамурья.

По словам Тавитовой, туристы из КНР любят «промышленный» туризм: в середине ноября 2017 года через Благовещенск отправилась первая группа китайцев, чтобы посмотреть на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.

«Китайцы любят все новое, они очень любознательные. В 2017 году мы отправляли две группы по маршруту Благовещенск – Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре», – сказала Юлия Тавитова.

Директор института Конфуция в Благовещенском государственном педагогическом университете Николая Кухаренко отметил, что туристов из КНР в Благовещенске также могут заинтересовать уличные массовые театрализованные представления. «Им также интересен пейнтбол и катание на лошадях. Также они любят армянскую и грузинскую кухню», – рассказал Николай Кухаренко.

Китай остается главным торгово-экономическим партнером Приамурья. «Почти 90 % объемов внешней торговли Приамурья приходится на Китай. Наряду с традиционными видами товаров, которые экспортируют в КНР – древесина, лом черных металлов, электроэнергия, область нарастила поставки продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Доля этой группы на сегодня составляет треть от общих объемов экспорта. Основное это, конечно, соя», – отметил губернатор Амурской области.

Обеспечить рост товарооборота и увеличить объем инвестиций в экономику Приамурья должен мост Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур, который планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

«В ноябре 2017 года на встрече глав России и КНР в Пекине достигнуты договоренности о разрешении ввоза зерновых – пшеницы, овса, гречихи из Амурской области. Считаю, что это сыграет существенную роль в наращивании несырьевого экспорта», – отметил губернатор.

Однако, по его словам, пшеница урожая 2017 года «в Китай, возможно, пойдет, но в малом количестве». Дело в требованиях, которая китайская сторона предъявляет экспортерам.

«Ищем партнеров в Китае. Не могу пока сказать, какие объемы пойдут на экспорт. Наши поля и элеваторы должны быть обследованы. Пшеница – подкарантиный вид экспортной продукции. Лицензию, разрешительные документы тем или иным предприятиям Китая на закупку зерновых за границей выдает Пекин, то есть существует определенное квотирование на иностранные зерновые», – объяснила начальник управления продовольственных ресурсов Минсельхоза Приамурья Наталья Тюшникова.

Просмотров всего: 159

#Китай #областная власть

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • White Wolf

    White Wolf
    46 минут назад

    Наши бы предприниматели .купи-продай. предьявляли требования к напичканным всяким дерьмом китайским овощам и фруктам.

  • Oldlord

    Oldlord
    42 минуты назад

    Странно.

    Заголовок про туризм, текст про предпринимательство.

  • Maikl

    Maikl
    34 минуты назад

    White WolfНаши бы предприниматели .купи-продай. предьявляли требования к напичканным всяким дерьмом китайским овощам и фруктам.


    Если бы "наши" покупатели не покупали бы китайское, ни кто бы и не вез... есть спрос на дешевое, вот и везут, везли бы с Узбекистана например было бы в два, три раза дороже... народ нищий...

    И к стати, наше "тепличное" не особо отличается качеством от китайских, на вкус еще хуже даже..

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    8 минут назад

    White Wolf

    Наши бы предприниматели .купи-продай. предьявляли требования к напичканным всяким дерьмом китайским овощам и фруктам.



    а почему это, по вашему, должны делать предприниматели?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Через амурскую границу в 2017-м не пустили 29 человек с подозрением на инфекции
Общество 49

На турбазе «Динамо» во время катания с горки получили травмы женщина и ребенок
Общество 5

На границе России и Китая выросла ледяная стена
Общество 25

В Сети обсуждают фейерверк, якобы устроенный китайцами для Благовещенска (видео)