В Амурской области появился армейский кроссфит

В воинских гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, состоялись состязания по армейскому кроссфиту. Классический кроссфит адаптировали к армейской среде. Специалисты отдела физической подготовки объединения доработали его и внедрили в учебный процесс.

Упражнения включают наклоны туловища, отжимания, упражнения на перекладине и работа с гирями. Имеются в армейском варианте упражнения для работы в парах и группах.

Главным отличием от общепринятых правил кроссфита является то, что он проводится в виде состязаний по принципу эстафеты между воинскими подразделениями или военнослужащими. Данная методика позволяет сплачивать воинские коллективы и физически всесторонне развивать военнослужащих, сообщает пресс-служба ВВО.