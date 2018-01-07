В Циолковском по улицам ходил полицейский Дед Мороз

В ЗАТО Циолковский по улицам прошелся полицейский Дед Мороз. К нему присоединились госавтоинспекторы, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, члены общественного совета ОМВД России по ЗАТО Циолковский, представители местной администрации. Стражи порядка вместе со сказочным персонажем устроили мероприятие для детей.

Сотрудники полиции провели викторины, посвященные правилам поведения на дороге в зимнее время года, в общественных местах, профилактике детского травматизма. Загадывали загадки про зиму, Новый год, водили хоровод. За правильные ответы детки получали сладкие подарки.

Полицейский Дед Мороз не оставил без внимания и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ребята с удовольствием рассказывали Деду Морозу стихи, пели песни, обещали хорошо учиться.

Как сообщает амурское управление МВД, полицейский Дед Мороз активно шагает по Приамурью. В некоторых городах и населенных пунктах ежедневно проходят мероприятия с участием этого сказочного персонажа. Дед Мороз из органов внутренних дел посещает воспитанников детских садов, школ, социальных приютов, пациентов медицинских учреждений, выходит вместе с полицейскими на патрулирование улиц, напоминает взрослым и детям элементарные правила безопасности.