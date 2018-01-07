Рождество принесет в Приамурье немного снега

Фото: WideFon.com

В Амурской области 7 января ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду, на севере области – до 1-6 метров в секунду. Температура составит минус 10…15, на севере – минус 9…14, в отдельных районах – минус 19…24.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, вечером ожидается небольшой снег. Западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Термометры покажут 10…12 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL