Благовещенцы присоединились к празднованию Рождества Христова

В Благовещенске православные в ночь на 7 января встретили Рождество Христово. 6 января вечером христиане собрались на всенощное бдение, а затем к 23 часам вновь пришли в церковь, чтобы спеть рождественские гимны-колядки. На Амур.инфо – фоторепортаж из Благовещенского кафедрального собора.

На богослужении присутствовал и глава региона Александр Козлов, а также католический священник отец Роберт Балек. А для тех, кто по разным обстоятельствам не смог посетить ночную службу, устроили утренние богослужения в Благовещенском кафедральном соборе и храме Архангела Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных по улице Горького. Расписание всех богослужений размещено здесь.

С Рождеством амурчан поздравил архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан: «Радость о Родившемся Спасителе мира объединяет всех людей, верующих в Него, где бы они ни находились, какие бы трудности ни переживали. Эта радость озаряет души надеждой, умилением и благодарностью Богу за ниспосланные благодеяния… В эти святые дни давайте щедро делиться нашей радостью о Господе и светом Христовой истины с теми, кто находится рядом с нами, кто нуждается в сердечном тепле и поддержке. Напоминаю, что на приходах Благовещенской епархии проводятся благотворительные акции по сбору подарков для детей и людей возраста, а также наших согорожан с ограниченными возможностями. В силу жизненных обстоятельств многие из них лишены привычных для нас праздничных утешений, поэтому наш долг – дать им почувствовать себя любимыми и ценными членами большой христианской семьи».