Колядки, пряники и резиденция Деда Мороза: рождественские гулянья в Благовещенске

На площади Ленина в областной столице 6 января можно было погадать на будущее, поводить хороводы, посмотреть театрализованное представление и отведать настоящих рождественских пряников. Так в Благовещенске прошли «Рождественские колядки».

Гулянья в центре областной столицы начались после 13 часов. Гостей в снежный городок зазывали артистки ансамбля казачьей песни Городского дома культуры. Они же устраивали гадания – нужно было бросать мешочек с песком в карты, которые разложили на снегу.

«На Руси в Сочельник было реальное такое гадание. Действо происходило в избе. На большом листе писали предсказания и кидали этот мешочек. Он назывался "пирожок". И кому что выпадет», – рассказала руководитель ансамбля Анастасия Карабухина.

Силовые конкурсы провели курсанты ДВОКУ. На одной площадке мужчины мерились силами в армрестлинге, на другой кидали гири. Победители получали призы. Самые азартные отправлялись перетягивать канат.

Со стороны гостиницы «Юбилейная» раскинулся шатер Деда Мороза, где можно было посмотреть, как живёт сказочный волшебник. В резиденцию выстроилась внушительная очередь, но двигалась она быстро. Дети заходили внутрь, рассказывали стихи и получали сладкие подарки. Стоявший на входе богатырь только успевал подносить новые подарки, но всем хватило.

Одновременно на площади Ленина прошла распродажа рождественского печенья. Свои кондитерские шедевры горожане представили на 20 столиках. Стоили пряники в среднем от 25 до 200 рублей. Самый дорогой пряничный домик с человечками оценили в 1,5 тысячи. По итогам жюри выбрало лучшие работы.

Победителем конкурса стала Елизавета Соболева, которая изготовила пряничный рождественский храм с золотой маковкой.

«Это рождественский собор с ёлочками, домиком и прудиком. Рождественским печеньем я занимаюсь больше двух лет. В конкурсе участвую впервые. Тесто – обычное. Маковка внутри пустая, это шар. Золотая краска для неё – пищевая. Композицию делала два дня», – рассказала Елизавета.

Подробнее о том, как прошли «Рождественские колядки» можно прочитать в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой.