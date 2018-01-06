На ипотеку под 6 % смогут рассчитывать 620 тысяч российских семей

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Минстрой предложил расширить круг лиц, которые могут воспользоваться ипотекой под 6 %. Семьи смогут не только взять кредит на жилье, но и рефинансировать уже имеющиеся кредиты. Рассчитывать на льготу смогут те, у кого после 1 января 2018 года появится ребенок. Всего льготной ставкой может воспользоваться 620 тысяч семей – это уже подсчитали в Росстате.

В Минстрое разъяснили, что программа поддержки семей, у которых родится второй или третий ребенок в 2018 году, позволит семье с детьми экономить около 100 тысяч рублей в год. Если в семье двое детей – экономия составит 300 тысяч рублей, пользоваться льготой такие семьи смогут на протяжении 3 лет. Для семей с тремя и более детьми срок льготы вырастет до 5 лет, а экономия составит 500 тысяч рублей. Сэкономить еще 450 тысяч рублей от стоимости квартиры можно за счет использования материнского капитала. В общем, сумма экономии от новых мер для многодетных семей приблизится к миллиону рублей.

Эксперты считают, что чаще ипотеку станут брать и семьи с одним ребенком. Этому будут способствовать новые выплаты за первенцев.

«Полагаю, многие используют эти средства для займа на покупку квартиры. Сегодня средний ежемесячный платеж по ипотеке в России составляет порядка 20 тысяч рублей, то есть адресная помощь государства поможет малоимущим семьям с одним ребенком закрывать до половины финансовой нагрузки от ипотеки», – предполагает генеральный директор Tekta Group Роман Сычев.

Сыграет на руку новая программа поддержки и другим заемщикам. Любое снижение ставок по ипотечным кредитам становится для нынешних ипотечников поводом еще раз оценить условия, по которым они пользуются кредитом. Эксперты считают, что в 2018 году сильным трендом станет рефинансирование. Сегодня банки активно переманивают клиентов у конкурентов, но при этом не слишком охотно снижают ставки для собственных заемщиков.

По расчетам экспертов, ипотеку в ближайшие пять лет в России возьмут 8 миллионов человек.