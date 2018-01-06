Благовещенцы собрали все первые места в любительском ралли

Во всех классах первого этапа любительского ралли победу одержали благовещенцы. В чемпионате города, который прошел на озере Монументское в Верхнеблаговещенском, приняли участие 62 автомобилиста из четырех населенных пунктов Приамурья.

На первом этапе чемпионата по любительскому ралли ждали 50 участников, но к старту приехали 62 автомобилиста. Принять участие мог любой желающий. Обязательными условиями для каждого стали: исправный автомобиль, зимние шины, огнетушитель, шлем и страховка с пометкой «спорт».

«Обычно в это время у нас проходят соревнования по ледовым гонкам на Чигиринском озере. В этом году мы изменили календарь и открываем сезон любительским ралли. Ледовые гонки мы решили провести в выходные дни в феврале. Сейчас еще очень холодно, и при таких температурах во время ледовых гонок поднимается сильная пыль от битого льда», – рассказал исполнительный директор региональной Российской автомобильной федерации Алексей Шматок.

Для участия в ралли автомобилисты приехали из Белогорска, Серышева, Свободного и, конечно, из Благовещенска. Жителей областной столицы традиционно было подавляющее большинство. Всех участников разделили на 6 классов по техническим характеристикам автомобилей: первый класс – 4WD с турбонагнетателем, второй – 4WD, третий – задний привод, четвертый – передний привод, «Джип» и «Спорт+» (профессиональные автомобили).

В этом году организаторы впервые ввели еще один, седьмой класс специально для участниц-девушек. В нем соревновались 4 автогонщицы. Каждая из них участвовала в основных классах и в отдельном зачете седьмого класса. Победительницей здесь стала жительница областного центра Анастасия Зыкова на автомобиле Honda Civic.

Первые места в остальных классах также заняли благовещенцы.

Второй этап любительского ралли пройдет 20 января на озере Монументское в Верхнеблаговещенском. Затем чемпионат переедет на Чигиринское озеро. Третий этап запланирован на 10 февраля, четвертый – на 23 февраля, пятый – на 17 марта. Где проведут финальный заезд, решит погода. Если лед к этому времени станет тонким, ралли проведут на грунте.