Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7января
Предыдущая новость Следующая новость
6 января 2018, 18:37 5

Благовещенцы собрали все первые места в любительском ралли

Во всех классах первого этапа любительского ралли победу одержали благовещенцы. В чемпионате города, который прошел на озере Монументское в Верхнеблаговещенском, приняли участие 62 автомобилиста из четырех населенных пунктов Приамурья.

На первом этапе чемпионата по любительскому ралли ждали 50 участников, но к старту приехали 62 автомобилиста. Принять участие мог любой желающий. Обязательными условиями для каждого стали: исправный автомобиль, зимние шины, огнетушитель, шлем и страховка с пометкой «спорт».

«Обычно в это время у нас проходят соревнования по ледовым гонкам на Чигиринском озере. В этом году мы изменили календарь и открываем сезон любительским ралли. Ледовые гонки мы решили провести в выходные дни в феврале. Сейчас еще очень холодно, и при таких температурах во время ледовых гонок поднимается сильная пыль от битого льда», – рассказал исполнительный директор региональной Российской автомобильной федерации Алексей Шматок.

Для участия в ралли автомобилисты приехали из Белогорска, Серышева, Свободного и, конечно, из Благовещенска. Жителей областной столицы традиционно было подавляющее большинство. Всех участников разделили на 6 классов по техническим характеристикам автомобилей: первый класс – 4WD с турбонагнетателем, второй – 4WD, третий – задний привод, четвертый – передний привод, «Джип» и «Спорт+» (профессиональные автомобили).

В этом году организаторы впервые ввели еще один, седьмой класс специально для участниц-девушек. В нем соревновались 4 автогонщицы. Каждая из них участвовала в основных классах и в отдельном зачете седьмого класса. Победительницей здесь стала жительница областного центра Анастасия Зыкова на автомобиле Honda Civic.

Первые места в остальных классах также заняли благовещенцы.

Второй этап любительского ралли пройдет 20 января на озере Монументское в Верхнеблаговещенском. Затем чемпионат переедет на Чигиринское озеро. Третий этап запланирован на 10 февраля, четвертый – на 23 февраля, пятый – на 17 марта. Где проведут финальный заезд, решит погода. Если лед к этому времени станет тонким, ралли проведут на грунте.

Просмотров всего: 516

#спорт #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    1 час назад

    А как получить страховку с пометкой"Спорт"?

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    В страховой,попросить,чтобы поставили .

    Там повышающий коэффициент будет,не очень большой.

  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    46 минут назад

    А если оформлялось по "электронке"и представительства здесь в городе нет?

  • GT28RUS

    GT28RUS
    8 минут назад

    На месте проведения соревнований страховку оформляют. Не дорого, в зависимости от срока действия.

  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    5 минут назад

    Спасибо, буду знать.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 16

Россияне стали чаще покупать подержанные китайские автомобили
Общество 6

В Зейском районе большегрузы застревают на трассе из-за наледи
Общество

Благовещенск примет турнир городов Сибири и Дальнего Востока по самбо
Спорт

В Благовещенске пройдут соревнования по любительскому ралли